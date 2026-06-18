Home > उत्तर प्रदेश > बाजार में चप्पल खरीदने गई थी 9 साल की बच्ची, 66 साल के बुजुर्ग ने किया अगवा, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर 2 दिनों तक किया रेप

बाजार में चप्पल खरीदने गई थी 9 साल की बच्ची, 66 साल के बुजुर्ग ने किया अगवा, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर 2 दिनों तक किया रेप

Pilibhit Child Rape Case: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 66 वर्षीय बुजुर्ग ने 9 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है.

By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 9:12:28 AM IST

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 66 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची के साथ 2 दिनों तक किया दुष्कर्म
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 66 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची के साथ 2 दिनों तक किया दुष्कर्म


Pilibhit Child Rape Case: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 66 वर्षीय बुजुर्ग पर 9 साल की बच्ची का अगवा कर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है. जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बच्ची बाजार से चप्पल खरीदने गई थी. तभी 66 वर्षीय मोहम्मद उमर ने बच्ची को अगवा कर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया. परिवार वाले 2 दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार को उमर के घर के सामने रहने वाले एक युवक ने बुजुर्ग द्वारा बच्ची का रेप करने का वीडियो बना लिया और बच्ची के परिवार वाले को दिखाया.

वीडियो देखने के बाद परिवार तुरंत उमर के घर पहुंचा और वहीं बच्ची सदमे की हालत में पड़ी हुई मिली, जबकि उमर मौके से फरार हो चुका था.

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पुलिस को दी गई सूचना

इस पूरी घटना की जानकारी बच्ची के परिवार ने पुलिस को दी और इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी सौंप दिया. इस बीच भीड़ ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया. इसके बाद 16 जून की देर रात पुलिस ने उमर को गांव के बाहर से गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि वह पीलीभीत से भागने की कोशिश कर रहा था. इस पूरे मामले पर पीलीभीत के एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उमर को जेल भेज दिया गया है.

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पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते दिखा बुजुर्ग

पुलिस लाइंस में आरोपी मोहम्मद उमर को पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए देखा गया. साथ ही उगनपुर गांव में उसके अवैध घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की है. जब पुलिस ने मोहम्मद उमर को मीडिया के सामने पेश किया तो वह लंगड़ाते हुए दिखा.

आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर की कार्रवाई

9 साल की बच्ची के रेप के आरोपी मोहम्मद उमर के उगनपुर गांव स्थित अवैध घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान अमरिया के एसडीएम मयंक गोस्वामी, तहसीलदार विदेह सिंह और सीओ दीपक चतुर्वेदी मौजूद थे. घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एसडीएण मयंक गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद उमर का घर राजस्व विभाग की ‘श्रेणी 5’ के तहत आने वाली सरकारी जमीन पर बना था. घर को इसलिए गिराया गया क्योंकि यह अवैध कब्जा था.

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Tags: crime newshome-hero-pos-7UP News
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