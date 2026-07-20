Home > उत्तर प्रदेश > घर में घुसकर 2 साल से कांड कर रहा था रिश्तेदार, पति ने बुलाई पुलिस; भड़की पत्नी ने ‘जहर की पुड़िया’ मिलाकर पिला दी चाय!

घर में घुसकर 2 साल से कांड कर रहा था रिश्तेदार, पति ने बुलाई पुलिस; भड़की पत्नी ने ‘जहर की पुड़िया’ मिलाकर पिला दी चाय!

पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जहर देकर हत्या कर दी. मृत रमाकांत और उनकी पत्नी रेनू की शादी 14 साल पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं

By: Kajal Jain | Last Updated: July 20, 2026 10:09:29 AM IST

घर में घुसकर 2 साल से कांड कर रहा था रिश्तेदार, पति ने बुलाई पुलिस; भड़की पत्नी ने 'जहर की पुड़िया' मिलाकर पिला दी चाय!
घर में घुसकर 2 साल से कांड कर रहा था रिश्तेदार, पति ने बुलाई पुलिस; भड़की पत्नी ने 'जहर की पुड़िया' मिलाकर पिला दी चाय!


उत्तर प्रदेश में पति-पत्नी विवाद, वैवाहित संबंधों में तकरार और रिश्तों के कत्ल के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड और सांप वाले कांड के बाद अब पीलीभीत से एक खौफनाक वारदात सामने आई है जहां प्रेम संबंधों की आड़ में 4 बच्चों की मां ने अपनी 14 साल की शादी को दांव पर लगा दिया और अपने पति की जहर देकर हत्या कर दी. यह घटना बीसलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला एकता नगर कॉलोनी की है जहां प्रेमी की शह पर पत्मी ने चाय में जहर मिलाकर पिला दिया जिसके बाद पति की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया तो वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. एक तरफ घर में मातम का माहौल है तो इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने पिछले 2 साल से चल रही पत्नी की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े खुलासे भी किए हैं. 

2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

बीसलपुर थाना क्षेत्र में एकता नगर निवासी 35 साल के रमाकांत मिश्रा की शादी 14 साल पहले 33 वर्षीय रेनू से हुई थी. दंपति के 4 बच्चे हैं. रमाकांत मजदूरी करके घर चलाते थे. उन्होंने घर की बागडोर अपनी पत्नी के हाथों में दी हुई थी लेकिन अपने वैवाहिक रिश्तों को छोड़ अब रेनू शाहजहांपुर निवासी शिवम शुक्ला के साथ प्रेम संबंधों में थी. शिवम का अक्सर रेनू के घर आना-जाना लगा रहता था. इसी बीच दोनों ने अवैध संबंध बनाए और रमाकांत मिश्रा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच डाली.

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घर में आए दिन होता था विवाद

पुलिस को दी शिकायत में रमाकांत मिश्रा के परिजनों ने बताया कि शाहजहांपुर के रौसरकोठी निवासी रिश्तेदार शिवम शुक्ला की आवाजाही घर में बढ़ गई थी.युवक ने रेनू के साथ संबंध भी बनाए थे जिसके कारण घर में विवाद भी हुआ था. ताजा प्रकरण में शनिवार को प्रेमी अपने परिजनों के साथ एक मांगलिक कार्य में गया था जहां उसने पति के साथ विवाद किया था. ऐसा करने के बावजूद वो देर शाम को अपनी प्रेमिका या मृतक की पत्नि  से मिलेन घर भी गया था. वो महिला को अपने साथ रखना चाहता था जिसके कारण घर में कलह की स्थिति पैदा हो गई थी.

प्रेमी ने दी थी जहर की पुडिया?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जब प्रेमी अपनी प्रेमिका और 4 बच्चों की मां से मिलने उसके घर गया था तो पहले से ही भड़के पति ने पुलिस बुला ली और प्रेमी रिश्तेदार को थाने भिजवा दिया. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी के थाने जाने के बाद पत्नी ने घर में लड़ाई-झगड़ा किया. उसने अपने पति को पूछा कि पुलिस को क्यों पकड़वाया. बताया जा रहा है कि जाने से पहले प्रेमी ही अपनी विवाहित प्रेमिका को जहर की पुड़िया दे गया था जिसे मिलाकर पत्नी ने चाय में मिलाकर अपने पति को पिला दिया. जैसे ही पति की तबियत बिगड़ी तो परिजन उसे जिला अस्पताल ले आए जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी और पत्नी दोनों को हिरासत में ले लिया है. दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि प्रेमी की शह पर उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला. हालांकि शव का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. हालांकि पुलिस को शक है कि पत्नी के अवैध प्रेम संबंधों से आहत होकर पति ने खुद जहर पिया हो सकता है.

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