गाजियाबाद में पीईटी परीक्षा, प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सुरक्षा व सुविधाओं के कड़े इंतजाम

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Ghaziabad: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) लखनऊ की ओर से 6 और 7 सितंबर को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET)—2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त तैयारी की है। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में हिन्दी भवन, लोहिया नगर में समीक्षा एवं कार्यान्वयन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरश: पालन होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और स्टाफ को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पानी, टॉयलेट, रोशनी और हवा की सुविधा हर केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए। बारिश के मद्देनजर उन्होंने यह भी आदेश दिए कि परीक्षा कक्ष की छत कहीं से टपकती न हो और बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

जिले के 51 परीक्षा केंद्र

इस परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 51 सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। जिले के 51 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,00,896 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिन्हें चार पालियों में बांटा गया है। प्रत्येक पाली में 25,224 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की भीड़भाड़ या अव्यवस्था को सख्ती से रोका जाएगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में चार से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। वहीं, एक किलोमीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीन और स्कैनर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी का इंतजाम

परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है। प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की पहचान की जांच और तलाशी (frisking) अनिवार्य होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस को परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के गाजियाबाद आने की संभावना को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी तैयारी कर ली है। आरएम केएन चौधरी ने जानकारी दी कि 150 बसें रिजर्व रखी गई हैं। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई जिलों से आने-जाने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। कुल मिलाकर, जिला प्रशासन और पुलिस ने हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभ्यर्थियों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दिलाई जाएगी।

