कौन थे पेप्सी शर्मा? जिनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन; सपना चौधरी के साथ हिट थी जोड़ी

Pepsi Sharma Death: हरियाणवी लोक संगीत की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर हरियाणवी रागिनी कलाकार पेप्सी शर्मा का सोमवार सुबह अचानक निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

रागिनी जगत के मशहूर कलाकार पेप्सी शर्मा के निधन के बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर छा गई है. उनकी अचानक निधन के बाद लोक संगीत समुदाय, कलाकारों और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन को क्षेत्रीय लोक संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है.

सपना चौधरी के साथ हिट थी जोड़ी

रागिनी की दुनिया में उनकी लोकप्रियता अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिग बॉस फेम लोक कलाकार सपना चौधरी के साथ उनके रागिनी युगल गीतों और संगीत के मुकाबलों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी. इन दोनों कलाकारों की जुगलबंदी दर्शकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती थी. बताया जा रहा है कि पेप्सी शर्मा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पटना गांव के रहने वाले थे. बरसों तर अपनी दमदार आवाज और अनोखे अंदाज के माध्यम से उन्होंने गांव की चौपालों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्रामीण जीवन की भावनाओं को आवाज दी.







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कौन थे पेप्सी शर्मा?

पेप्सी शर्मा बेहद लोकप्रिय भारतीय लोक गायक, गीतकार, संगीतकार और स्टेज कॉमेडियन थे, जो मुख्य रूप से हरियाणवी संगीत और मनोरंजन इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे. वे अपनी ऊर्जावान लाइव स्टेज परफॉर्मेंस और रागिनी में अपनी महारत के लिए मशहूर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रागिनी हरियाणा और उसके आस-पास के इलाकों की एक पारंपरिक लोक संगीत शैली है.

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