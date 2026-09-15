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Pawan Yadav Murder: कौन थे सपा नेता पवन यादव? जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम दागीं गोलियां

Prayagraj Murder Case: प्रयागराज में मंगलवार 15 सितंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ग्राम प्रधान पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर बाइक से पहुंचे और कुछ ही सेकंड में गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए.

By: Shristi S | Published: September 15, 2026 8:53:30 PM IST

कौन थे सपा नेता पवन यादव? जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम दागीं गोलियां
कौन थे सपा नेता पवन यादव? जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम दागीं गोलियां


Pawan Yadav Murder Case: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी. मंगलवार 15 सितंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ग्राम प्रधान पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर बाइक से पहुंचे और कुछ ही सेकंड में गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए पवन यादव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

बातचीत के दौरान अचानक बरसीं गोलियां

घटना आज शाम प्रयागराज के हंडिया थाना इलाके में हुई. मुंगराव गांव निवासी पवन यादव सड़क किनारे कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि इनमें से दो ने हेलमेट पहन रखा था. आरोप है कि बाइक रुकते ही एक हमलावर ने पवन यादव को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. गोली उनकी पीठ में लगी और वह जमीन पर गिर पड़े. फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से मौके से फरार हो गए. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास अफरा-तफरी मच गई. 

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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल पवन यादव को तत्काल इलाज के लिए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और उनके करीबियों में गुस्सा फैल गया. 

कौन थे पवन यादव?

पवन यादव हंडिया क्षेत्र के मुंगराव गांव के रहने वाले थे. वह गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे और समाजवादी पार्टी में जिला सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. राजनीतिक सक्रियता के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान थी. 

हत्या के पीछे क्या वजह?

फिलहाल, हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पवन यादव की किसी व्यक्ति से पुरानी या हालिया रंजिश तो नहीं थी. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. हंडिया थाना प्रभारी ओम प्रकाश के मुताबिक, पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या हुई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Tags: PrayagrajSamajwadi Partyuttar pradesh
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