Pati Patni Aur Crime: बांधकर दिया बिजली का झटका फिर…, पत्नी-साली ने आशिकों संग मिलकर ली पति की जान; दर्द में ताड़पता रहा युवक

Pati Patni Aur Crime: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से एक रूह को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. इस मामले को जानने के बाद आपको फिर से एक बार सोनम और मुस्कान जैसी हत्यारिन पत्तियां याद आ जाएंगी. दरअसल, यहां एक युवक की उसकी पत्नी, उसकी साली और उनके-उनके प्रेमियों ने मिलकर जान ले ली. बताया जा रहा है कि पीड़ित को पहले उसके घर के अंदर बंधक बनाया गया, इसके बाद उसे बिजली के झटके दिए गए, और अंत में ज़बरदस्ती ज़हर देकर उसे हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है. इतना ही नहीं बल्कि इस मामले के बाद से, आरोपियों ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिनपोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी हकीकत सामने ला दी.

अवैध संबंध और पति की गई जान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक की पहचान 30 साल के पवन कुमार ठाकुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मरने वाला शख्स एक स्थानीय कंपनी में काम करता था. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, संभल की रहने वाली आँचल 6 साल पहले पवन कुमार ठाकुर के साथ शादी के बंधन में बंधी थी. वहीं बता दें कि इस दंपति की दो साल की एक बेटी भी है. रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि जब पवन अपने पुश्तैनी गाँव में रह रहा था, तब उसके चचेरे भाई का बेटा, अंकित, अक्सर उनके घर आने लगा. इसी दौरान, आँचल और अंकित के बीच प्रेम-संबंध बन गए. जब ​​पवन को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला, तो वो झगड़े से बचने के लिए गाँव छोड़कर कुंदनपुर चला गया; लेकिन , आँचल ने अंकित से संपर्क बनाए रखना जारी रखा.

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प्रेमियों को बुलाया घर पर और करवाया कांड

असली खेल तो तब शुरू हुआ जब आँचल की बहन, शिखा की दोस्ती जयंतलपुर के रहने वाले अजय दिवाकर से हो गई. पुलिस का कहना है कि, दोनों बहनों और उनके-उनके प्रेमियों ने पवन को रास्ते का काँटा मानते हुए, उसे खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की. जिसके बाद पिछले शुक्रवार की शाम, जब पवन काम से घर लौटा, तो आँचल ने जान-बूझकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया. जिसके बाद आँचल और शिखा ने पवन को रस्सियों से बाँध दिया और अपने प्रेमियों को घर पर बुला लिया. आरोप है कि उन चारों लोगों ने मिलकर पवन को बिजली के नंगे तारों से बिजली के झटके दिए और फिर ज़बरदस्ती उसके गले में ज़हर डाल दिया. पुलिस की पूछताछ में आगे यह भी पता चला कि जब पवन दर्द से कराह रहा था, तब आरोपी उसी घर में बैठकर पार्टी कर रहे थे.

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