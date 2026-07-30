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बुआ का लड़का निकला पत्नी का प्रेमी, 2 महीने तक पति रहा अनजान; राज़ खुला तो हो गया कांड

UP Crime News: कुंज बिहारी की पत्नी नेहा ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी का साथ में रहने के लिए बुला लिया.

By: JP Yadav | Published: July 30, 2026 10:46:35 AM IST

बुआ का लड़का निकला पत्नी का प्रेमी, 2 महीने तक पति रहा अनजान; राज़ खुला तो हो गया कांड
बुआ का लड़का निकला पत्नी का प्रेमी, 2 महीने तक पति रहा अनजान; राज़ खुला तो हो गया कांड


उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कुंजबिहारी राजभर की हत्या में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी गुड्डू का परिचय फुफेरे भाई के रूप में कराया. इसके बाद वह घर पर ही रहने लगा. शुरुआत में पत्नी के अवैध संबंध का शक हुआ तो उसने इग्नोर किया, लेकिन धीरे-धीरे समय बीतने के साथ संदेह यकीन में तब्दील हो गया. इस बीच पत्नी का अफेयर प्रेमी के साथ पता चलने पर पति कुंजबिहारी राजभर बहुत नाराज हुआ और उसने प्रेमी की पिटाई करके उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद  पत्नी ने अपने पति कुंजबिहारी राजभर की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर डाली. उधर, शुरुआत में भटकाने वाले दोनों पुलिस की सख्ती में टूट गए. इसके बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करने की पूरी कहानी उगल दी. 

25 जुलाई की कर डाली थी हत्या

पूरा मामला कोपागंज थाना इलाके के कसारा गांव का है. कुंजबिहारी राजभर की हत्या का खुलासा बुधवार (29 जुलाई, 2026) को पुलिस ने किया. पुलिस के अनुसार, कुंजबिहारी की हत्या पत्नी नेहा ने अपने प्रेमी गुड्डू राजभर के साथ मिलकर की थी, क्योंकि दोनों के अफेयर का पता पति को चल गया था. 

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फुफेरा भाई बन कर घर में रह रहा था पत्नी का प्रेमी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कुंज बिहारी की पत्नी नेहा ने कई महीनों तक प्रेमी गुड्डू को फुफेरा भाई बताकर पति के साथ रखा था. पुलिस  ने बताया कि मुहम्मद अली इंटर कॉलेज इंदारा के पास से मंगलवार (27 जुलाई, 2026) को गुड्डू कुमार और नेहा को गिरफ्तार किया गया. कुंज बिहारी कुतुबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना का रहने वाला था. कुंजबिहारी राजभर की शादी मधुबन थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी नेहा राजभर से हुई थी. नेहा का शादी से पहले से ही गांव के ही गुड्डू भारती से अफेयर था, जो शादी के बाद भी जारी रहा. 

शादी के बाद भी जारी रहा अफेयर

बताया जाता है कि नेहा ने परिवार के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन ससुराल में आने के बाद नेहा अपने प्रेमी गुड्डू भारती के संपर्क में रही. मुंबई में जहां गुड्डू राजभर काम करता था, वहां उसने अपने पति को गुड्डू को अपनी बुआ का लड़का बताकर भेज दिया.  यहां पर कुंजबिहारी और गुड्डू दोनों साथ रहने लगे. इस बीच गुड्डू के कहने पर कुंजबिहारी ने नेहा को मुंबई बुला लिया. इस बीच दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी कुंजबिहारी को हुई तो झगड़ा हो गया.  

कैसे की हत्या?

विवाद के चलते करीब करीब 2 महीने पहले तीनों मऊ लौट आए. इसके बाद 25 जुलाई को नेहा ने कुंजबिहारी को मुंबई जाने के बहाने मऊ स्टेशन बुलाया. इसके बाद कसारा ले गई जहां पर गुड्डू पहले से था. यहां पर नेहा और गुड्डू ने पीटकर कुंज बिहारी को मार डाला.  

Tags: UP News
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