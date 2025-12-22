Home > उत्तर प्रदेश > Video: स्ट्रेचर पर कोर्ट पहुंचा लकवाग्रस्त पति, मेंटेनेंस केस में बीमारी पर उठे सवाल; फैमिली कोर्ट में से सामने आया चौंकाने वाला दृश्य

Kanpur Court Video: एक फैमिली कोर्ट में एक लकवाग्रस्त आदमी को सीधे अस्पताल से स्ट्रेचर पर लाया गया, ताकि वह अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए मेंटेनेंस के दावे का विरोध कर सके.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 22, 2025 3:21:26 AM IST

Kanpur Paralysed Man Video: यूपी के कानपुर से एक ऐसा सीन सामने आया है, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया, गुरुवार को वहां की एक फैमिली कोर्ट में एक लकवाग्रस्त आदमी को सीधे अस्पताल से स्ट्रेचर पर लाया गया, ताकि वह अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए मेंटेनेंस के दावे का विरोध कर सके.

अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पत्नी द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग करते हुए दायर की गई एक एप्लीकेशन से जुड़ा है. पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति पूरी तरह से फिट था और मेंटेनेंस देने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहा था.

परिवार ने मेडिकल रिकॉर्ड दिखाए

दावे का जवाब देने के लिए, पति के परिवार ने मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरें पेश कीं और उसकी असली हालत दिखाने के लिए उस आदमी को खुद स्ट्रेचर पर कोर्ट के सामने पेश किया.

आदमी के रिश्तेदारों के अनुसार, शादी के मुश्किल से एक महीने बाद ही पति-पत्नी अलग हो गए, जिसके बाद उस आदमी को लकवा मार गया. वह पिछले पांच सालों से इलाज करवा रहा है और पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है, वह रोज़ाना के बेसिक काम भी नहीं कर पाता है.

पति पांच साल से करवा रहा इलाज, पत्नी ने नहीं दिया उसका साथ!

आदमी की बहन ने कहा, “मेरा भाई पांच साल से इलाज करवा रहा है. उसकी पत्नी ने कभी उसका साथ नहीं दिया. अब वह झूठे दावों से उसे और परेशान कर रही है.”

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर ध्यान दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला मेंटेनेंस से जुड़े विवादों में तथ्यों की जांच और सही प्रक्रिया के महत्व को बताता है.

