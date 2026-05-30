पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चिराग की रहस्यमयी मौत, गर्लफ्रेंड से पूछताछ, परिवार ने पुलिस से की ये बड़ी मांग

Paralympic Gold Medalist Chirag Death: गाजियाबाद में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चिराग की संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार को मौत हो गई है. उनका शव साई उपवन में मिला. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

इस दुखद घटना से उनके परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और उन्होंने आशंका जताई है कि यह एक हत्या है. घटना के बाद पुलिस अब मृतक चिराग की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की है.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचीं

चिराग, जो 8वीं इंडियन नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेता थे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) उपासना पांडे अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और शुरुआती जांच शुरू कर दी. चिराग के परिवार वालों को इस दुखद घटना की सूचना दी गई. मौके पर पहुंचने पर, परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चिराग की हत्या की गई है.

परिजनों ने की पुलिस से जल्द जांच की मांग

उन्होंने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की है. पुलिस ने परिवार वालों के आरोपों को गंभीरता से लिया है और जांच के लिए टीमें गठित की हैं. ACP उपासना पांडे खुद पूरी जांच का नेतृत्व कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच हो.

मृतक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ

पुलिस ने चिराग की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच शुरू कर दी है. ACP उपासना पांडे ने मृतक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की है. घटना के संबंध में उनके कोच से भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा, घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर परिवार वालों से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है. पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की हर संभव कोण से जांच कर रही है.

परिवार को हत्या का शक

चिराग के परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा है कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं थी. उन्होंने दृढ़ता से आरोप लगाया है कि चिराग की हत्या की गई है. परिवार ने मांग की है कि पुलिस दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे. उन्हें अपने बेटे के लिए न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और उन्होंने पुलिस पर अपना भरोसा जताया है. पुलिस ने उन्हें निष्पक्ष और गहन जांच का पूरा आश्वासन दिया है.