खूबसूरत आर्केस्ट्रा डांसर पत्नी के 4 पुरुषों के साथ संबंध, रात को पति ने बनाया प्लान; सच सामने आते ही बन गया हैवान

Illicit Affair Wife Murder: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आर्केस्ट्रा डांसर की हत्या में पति का नाम सामने आया है. पति ने खूबसूरत आर्केस्ट्रा डांसर की हत्या मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर की. इसके बाद फरार हो गया. उसके शक था कि उसकी आर्केस्ट्रा डांसर पत्नी के कई पुरुषों के साथ संबंध. इसके लिए दोनों के बीच कई बार बातचीत और झगड़ा भी हुआ था. इसके बाद गुस्से में आकर पति ने उसे मार डाला. हत्या का यह पूरा मामला सुरियावां थाना क्षेत्र के नेता नगर का है. आर्केस्ट्रा डांसर आरती की शादी रत्नेश से करीब 5 साल पहले हिंदू रीति-रिवाज से हुई था. दोनों संजय नगर बाजार दशवंतपुर में बाबूराम के मकान में किराए पर रहते थे. रत्नेश कुमार मूल रूप से वार्ड नंबर एक हंडिया का रहने वाला है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी पति रत्नेश ने हत्या को लेकर जानकारी दी. रत्नेश की मानें तो उसकी पत्नी आरती शादी से पहले आर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी. शादी के बाद भी डांस जारी रही. इससे कमाई भी होती थी, इसलिए उसने एतराज नहीं किया. कुछ महीनों से उसे अपनी पत्नी आरती के अन्य पुरुषों से अवैध संबंध होने का शक होने लगा. इसी शक और लगातार चल रहे घरेलू विवाद के चलते रत्नेश ने गुस्से में आकर सोमवार (13 जुलाई, 2026) को आरती की हत्या कर दी. बातचीत के रत्नेश को इस कदर गुस्सा आया कि उसने घर में रखे मोबाइल चार्जर केबल को उठाया और गला दबाकर मार डाला. रत्नेश का आरोप है कि उसकी पत्नी आरती के 4 पुरुषों से अवैध संबंध थे.

रात में हुई थी पति-पत्नी के बीच बहस

हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच और पूछताछ के दौरान 13 जुलाई को हुई आर्केस्ट्रा डांसर की हत्या का खुलासा कर दिया है. गुरुवार (17 जुलाई, 2026) को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया रत्नेश ने खुद बताया कि उसने पत्नी आरती की हत्या उसके पति रत्नेश ने अवैध संबंधों के शक के चलते की. उसके इस मुद्दे पर घरेलू विवाद भी था. 13 जुलाई को आरती लगातार रत्नेश से लड़ रही थी. अचानक गुस्साए रत्नेश ने मोबाइल चार्जर केबल से आरती गला घोंटकर की थी.

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मोबाइल फोन कर दिए थे नष्ट

हत्या के बाद रत्नेश ने चालाकी दिखाते हुए अपनी पत्नी का मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर डालकर स्कॉर्पियो से फरार हो गया. उसने रास्ते में अपने भी मोबाइल फोन को हाईवे पर तोड़ दिया. जांच में हत्या में प्रयुक्त सफेद केबल और आरती का क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन बरामद किया गया.

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