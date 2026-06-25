UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल

UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के जालौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लगभग दो मिनट का यह वीडियो उरई कोतवाली का बताया जा रहा है. वीडियो में कोतवाली के सीसीटीएनएस कक्ष में ड्यूटी के दौरान मुंशी और महिला सिपाही रोमांस करते दिख रहे हैं. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी विनय कुमार सिंह ने मुंशी अरविंद पटेल को सस्पेंड कर दिया है. वहीं महिला सिपाही की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

वायरल वीडियो करीब छह दिन पुराना बताया जा रहा है. प्रयागराज के रहने वाले अरविंद पटेल 2018 बैच के सिपाही हैं. अरविंद को उरई कोतवाली में मुंशी का काम दिया गया है. अरविंद की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी. वो कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तभी एक ट्रेनी महिला सिपाही सिविल ड्रेस में कंट्रोल रूम में आई. आते ही कुर्सी पर बैठे अरविंद को पीछे से पकड़ लिया. इसके बाद अचानक किस करने लगी.

महिला सिपाही ने दो बार किया किस

ऐसे में महिला सिपाही की इस हरकत के बाद अरविंद काम छोड़कर कुर्सी से उठकर जाने लगे तो वह उससे बातचीत कर रोकती है. इसके बाद मुंशी एक रजिस्टर फाइल के बीच से निकालकर ऊपर रखते हैं और फिर से कंप्यूटर पर काम करने का प्रयास करते हैं. इस दौरान महिला सिपाही फिर से उसके पास आकर वही हरकत दोहराती है.

फिर महिला सिपाही को किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो वह गेट की तरफ गई. बाहर कोई नजर नहीं आया, तो वो फिर से कंट्रोल रूम में अरविंद के पास आ जाती है. इस दौरान अरविंद फाइलें रखने लगते हैं. तब महिला कंट्रोल रूम में मुंशी के पास आकर कुर्सी पर बैठ जाती है.

जांच के बाद एसपी ने लिया एक्शन

पूरा घटनाक्रम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. किसी कर्मचारी ने इस सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी विनय कुमार सिंह ने सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में वीडियो सही पाया गया. एसपी के निर्देश पर मुंशी अरविंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं महिला पुलिसकर्मी की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.