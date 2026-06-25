Home > उत्तर प्रदेश > UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल

UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल

Jalaun Police Viral Video: मुंशी अरविंद पटेल कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तभी एक ट्रेनी महिला सिपाही सिविल ड्रेस में कंट्रोल रूम में आई. आते ही कुर्सी पर बैठे अरविंद को पीछे से पकड़ लिया. इसके बाद अचानक किस करने लगी.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 5:35:52 PM IST

उरई कोतवाली के मुंशी और महिला सिपाही का वीडियो वायरल
उरई कोतवाली के मुंशी और महिला सिपाही का वीडियो वायरल


UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के जालौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लगभग दो मिनट का यह वीडियो उरई कोतवाली का बताया जा रहा है. वीडियो में कोतवाली के सीसीटीएनएस कक्ष में ड्यूटी के दौरान मुंशी और महिला सिपाही रोमांस करते दिख रहे हैं. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी विनय कुमार सिंह ने मुंशी अरविंद पटेल को सस्पेंड कर दिया है. वहीं महिला सिपाही की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

वायरल वीडियो करीब छह दिन पुराना बताया जा रहा है. प्रयागराज के रहने वाले अरविंद पटेल 2018 बैच के सिपाही हैं. अरविंद को उरई कोतवाली में मुंशी का काम दिया गया है. अरविंद की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी. वो कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तभी एक ट्रेनी महिला सिपाही सिविल ड्रेस में कंट्रोल रूम में आई. आते ही कुर्सी पर बैठे अरविंद को पीछे से पकड़ लिया. इसके बाद अचानक किस करने लगी.

You Might Be Interested In

महिला सिपाही ने दो बार किया किस

ऐसे में महिला सिपाही की इस हरकत के बाद अरविंद काम छोड़कर कुर्सी से उठकर जाने लगे तो वह उससे बातचीत कर रोकती है. इसके बाद मुंशी एक रजिस्टर फाइल के बीच से निकालकर ऊपर रखते हैं और फिर से कंप्यूटर पर काम करने का प्रयास करते हैं. इस दौरान महिला सिपाही फिर से उसके पास आकर वही हरकत दोहराती है.

फिर महिला सिपाही को किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो वह गेट की तरफ गई. बाहर कोई नजर नहीं आया, तो वो फिर से कंट्रोल रूम में अरविंद के पास आ जाती है. इस दौरान अरविंद फाइलें रखने लगते हैं. तब महिला कंट्रोल रूम में मुंशी के पास आकर कुर्सी पर बैठ जाती है.

जांच के बाद एसपी ने लिया एक्शन

पूरा घटनाक्रम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. किसी कर्मचारी ने इस सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. 

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी विनय कुमार सिंह ने सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में वीडियो सही पाया गया. एसपी के निर्देश पर मुंशी अरविंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं महिला पुलिसकर्मी की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Tags: home-hero-pos-9UP NewsUP Policeviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026
UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल
UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल
UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल
UP Viral Video: उरई कोतवाली में मुंशी और महिला सिपाही कर रहे थे रोमांस, पहले किया किस और फिर… वीडियो वायरल