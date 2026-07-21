‘सपा राजनीतिक दल है या गैंग?’ ओपी राजभर के बयान से यूपी की राजनीति में बढ़ी हलचल; दलित महिला की जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

OP Rajbhar Attack on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए.

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के कुछ नेताओं पर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं और पार्टी नेतृत्व को इस पर जवाब देना चाहिए.

सपा राजनीतिक दल है या गैंग?

ओपी राजभर ने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई बड़ा विवाद या आपराधिक मामला सामने आता है, उसमें किसी न किसी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने का दावा किया जाता है. इसी आधार पर उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है या फिर अपराधियों का समूह बनकर रह गई है.उन्होंने यह भी कहा कि सपा खुद को समाजवादी विचारधारा की पार्टी बताती है, लेकिन उसके नेताओं का आचरण उस दावे से मेल नहीं खाता.

सपा सांसद पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका दावा है कि सांसद ने एक दलित महिला की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और विरोध करने पर उसे धमकाया गया.राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित सांसद ने बड़ी मात्रा में जमीन और एक सार्वजनिक तालाब पर कब्जा कर वहां फार्महाउस बनवाया है. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित सांसद या समाजवादी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

गरीबों और पिछड़ों के मुद्दे पर भी साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी खुद को दलितों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बताती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता इन्हीं वर्गों के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं.

अखिलेश यादव को दी नसीहत