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अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर का तंज, बोले- एसी वाली राजनीति छोड़िए और सोशल मीडिया नहीं, खेतों में जाकर किसानों को समझिए

Akhilesh Yadav Birthday:ओमप्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है. और आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे प्रदेश भर में जोर-शोर से मनाया जा रहा है,ऐसे में जन्मदिन के मौके पर भी राजभर ने भी उनको  शुभकामनाएं दी है,आइए जानते हैं उनके पोस्ट के बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 1, 2026 11:03:34 AM IST

अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर भी ओमप्रकाश राजभर ने भी दी शुभकामनाएं
अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर भी ओमप्रकाश राजभर ने भी दी शुभकामनाएं


Akhilesh Yadav Birthday: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ तीखा राजनीतिक संदेश भी दिया. सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को ‘आलस और आरामतलबी छोड़कर जमीनी राजनीति करने’ की सलाह दी.
 
ओमप्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. इसके बाद उन्होंने लिखा कि वह उन्हें कोई महंगा उपहार नहीं दे सकते, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर एक सलाह जरूर दे सकते हैं. उन्होंने इसी सलाह को अपना ‘जन्मदिन का उपहार’ बताया.
 
‘एसी वाली राजनीति छोड़िए’
 
राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को आरामदायक जीवनशैली से बाहर निकलकर गांवों और कस्बों का दौरा करना चाहिए. उन्होंने लिखा कि केवल एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठकर राजनीति करने के बजाय लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है.उन्होंने यह भी कहा कि गैर-यादव पिछड़े, दलित, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों से सीधे संवाद करने से ही प्रदेश की वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है.
 
 खेत-खलिहानों तक जाने की सलाह
 
अपने संदेश में राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि सोशल मीडिया पर किसानों के वीडियो देखने के बजाय खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. उनका कहना था कि जमीनी राजनीति का अनुभव मैदान में उतरने से ही मिलता है.पोस्ट के अंत में ओमप्रकाश राजभर ने लिखा कि जमीन से जुड़ाव का कोई आसान रास्ता नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि वह खुद भीषण गर्मी में लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं और यही राजनीति सीखने का सबसे बेहतर तरीका है.

Tags: akhilesh yadav birthdayakhilesh yadav newsOm Prakash RajbharOP Rajbhar Statement
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