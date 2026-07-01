अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर का तंज, बोले- एसी वाली राजनीति छोड़िए और सोशल मीडिया नहीं, खेतों में जाकर किसानों को समझिए

Akhilesh Yadav Birthday: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ तीखा राजनीतिक संदेश भी दिया. सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को ‘आलस और आरामतलबी छोड़कर जमीनी राजनीति करने’ की सलाह दी.

ओमप्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. इसके बाद उन्होंने लिखा कि वह उन्हें कोई महंगा उपहार नहीं दे सकते, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर एक सलाह जरूर दे सकते हैं. उन्होंने इसी सलाह को अपना ‘जन्मदिन का उपहार’ बताया.

‘एसी वाली राजनीति छोड़िए’

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को आरामदायक जीवनशैली से बाहर निकलकर गांवों और कस्बों का दौरा करना चाहिए. उन्होंने लिखा कि केवल एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठकर राजनीति करने के बजाय लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है.उन्होंने यह भी कहा कि गैर-यादव पिछड़े, दलित, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों से सीधे संवाद करने से ही प्रदेश की वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है.

खेत-खलिहानों तक जाने की सलाह