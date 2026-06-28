‘गैर-यादव OBC और दलितों को मिला सिर्फ नुकसान’, अखिलेश यादव पर OP राजभर का तीखा हमला, सपा की नीतियों पर उठाए सवाल

OP Rajbhar vs Akhilesh Yadav controversy: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने कन्नौज सांसद निधि के खर्च और OBC आरक्षण को लेकर सवाल उठाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर किए गए अपने पोस्ट में राजभर ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कन्नौज में सांसद निधि के उपयोग को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है. उनका आरोप है कि विकास कार्यों में केवल एक खास समुदाय के इलाकों को प्राथमिकता दी गई, जबकि जाटव, धानुक, धोबी, लोधी सहित कई दलित और पिछड़े समाज की बस्तियां उपेक्षित रहीं.

OBC आरक्षण को लेकर सपा पर आरोप

राजभर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में OBC आरक्षण का लाभ सभी पिछड़े वर्गों को समान रूप से नहीं मिला. उन्होंने कहा कि कई अति पिछड़ी जातियों के युवाओं को आज भी रोजगार और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उनके अनुसार, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, फकीर और बंजारा जैसे समाजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया.

कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों का भी किया जिक्र

अपने बयान में राजभर ने मुरादाबाद और बांदा की घटनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गैर-यादव OBC और दलित समाज के लोगों को धमकाने और प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि अति पिछड़े समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए वह लगातार आवाज उठाते रहेंगे.

अखिलेश यादव को दी सीधी चुनौती