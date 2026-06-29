अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, बोले- सत्ता में आने का सपना छोड़ दें, 2027 में जनता सपा को कर देगी सफाचट

OP Rajbhar Vs Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी बीच प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा.

ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि सपा के समर्थक सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी और बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ सकते हैं.

PDA रणनीति पर उठाए सवाल

राजभर ने समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) अभियान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल चुनावी राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है. उनका कहना था कि बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है.

बहुजन समाज से किया आह्वान

उन्होंने कहा कि बहुजन समाज अपनी जमीन, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगा तथा किसी भी कीमत पर ऐसा माहौल नहीं बनने देगा, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे. राजभर ने दावा किया कि प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी.

2027 चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल