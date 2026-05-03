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रील का नशा! वीडियो के चक्कर में खतरे में डाली जान, घंटे बाद एयरफोर्स ने बचाई जिंदगी

अक्सर रील का नशा लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल देता है. हाल ही में तीन बच्चे रील बनाने के चक्कर में पानी की टंकी पर चढ़ गए और हादसे का शिकार हो गए. 16 घंटे बाद पुलिस ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला. हालांकि तब तक एक की मौत हो चुकी थी.

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 2:22:12 PM IST

Indian Airforce Rescued two children from water tank
Indian Airforce Rescued two children from water tank


UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और दो घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, ये घटना कांशीराम आवासीय कॉलोनी की है. शनिवार को यहां पर मौजूद पानी की टंकी पर पांच बच्चे चढ़ गए थे. पानी की टंकी काफी ऊंची है और सीढ़ी टूट जाने के कारण तीन बच्चे सिद्धार्थ, शनि और गोलू नीचे गिर गए. वहीं पांच में से दो बच्चे पवन और कुल्लू ऊपर ही फंस गए. 

ऊपर से गिरने वाले बच्चों में से सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो बच्चों शनि और गोलू को इलाज के लिए भेजा गया. उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. दोनों की हालत अब ठीक बताई जा रही है.

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16 घंटों तक फंसे रहे बच्चे

सीढ़ी टूट जाने के कारण ऊपर फंसे दोनों बच्चे नीचे नहीं उतर सके और वे लगभग 16 घंटों तक टंकी पर ही फंसे रहे. इसके बाद सरकारी विभागों से मदद मांगी गई. सीटना पाकर गोरखपुर से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को भेजा गया. हालांकि टंकी तक पहुंचने के लिए किसी तरह का रास्ता न होने के कारण उनकी लिफ्ट काम नहीं कर सकी और रेस्क्यू ऑपरेशन असफल हो गया. 

भारतीय वायुसेना ने किया रेस्क्यू

इसके बाद जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से मदद मांगी. राज्य सरकार ने आनन-फानन में भारतीय वायुसेना के गोरखपुर स्थित सेंट्रल एयर कमांड से Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा. रविवार सुबह लगभग 5:20 बजे मौके पर हेलीकॉप्टर आया. वायुसेना के जवानों ने केवल 15 मिनट में ही दोनों बच्चों को उतार लिया और सुरक्षित उनके माता-पिता को सौंप दिया गया. दोनों बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद गोरखपुर ले जाया गया और उनका मेडिकल चेकअप कराया गया.

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