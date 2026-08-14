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UP: ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश-शिवपाल यादव पर निशाना, आजम खान को गृह मंत्री बनाने वाले बयान पर पूछा- एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ेगा

UP Politics: सुभासपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शिवपाल यादव, आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि 'कैसे बनेंगे, ज़रा आप ही बताइए. एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ेगा? मंत्री कैसे बनेगा?'

By: Hasnain Alam | Published: August 14, 2026 6:48:42 PM IST

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना


UP Politics: सुभासपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजभर ने शिवपाल यादव के उस बयान को लेकर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने सपा की सरकार बनने पर अपने लोगों के मुकदमे वापस लेने और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कही थी. राजभर ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव से अपने ‘चच्चू’ को संभालने की नसीहत दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिवपाल ही उन्हें सत्ता में आने से रोक देंगे.

ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए की. उन्होंने लिखा, ‘मित्र अखिलेश यादव जी! ज़रा अपने चच्चू को सम्भालिए नहीं तो वो आपको कभी सत्ता में आने नहीं देंगे.’ राजभर ने शिवपाल यादव के उस बयान को निशाना बनाया, जिसमें सपा सरकार बनने के बाद अपने लोगों के मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है. उन्होंने आजम खान को गृह मंत्री बनाने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए इसे लेकर शिवपाल पर सीधा हमला बोला.

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‘आजम खान को गृह मंत्री कैसे बनाएंगे?’

राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शिवपाल यादव आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि ‘कैसे बनेंगे, ज़रा आप ही बताइए. एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ेगा? मंत्री कैसे बनेगा?’ इसके बाद ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा कि शिवपाल यादव *’पीडीए यानी ‘पीट देगा अहीर’ और ‘पीट देगा अशफ़ाक़’ को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.’

सुभासपा कार्यालय में हमले को भी जोड़ा

राजभर ने अपनी पोस्ट में अपने पार्टी कार्यालय में हुए हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने आशंका जताई कि ‘ये भी हो सकता है कि मेरे दफ़्तर में गुंडा भी चाचा ने भिजवाया हो ताकि नाम आपका आ जाये.’ इसके बाद राजभर ने अखिलेश यादव को विभीषण की कहानी पढ़ने की नसीहत दी. लीजिए.

‘विभीषण की कहानी पढ़ लीजिए’

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को रामायण के विभीषण का उदाहरण भी दिया. उन्होंने लिखा, ‘अखिलेश जी, विभीषण की कहानी पढ़ लीजिए. विभीषण बहुत सीख देने वाला पात्र है.’ इसके बाद राजभर ने सपा पर हमला और तेज करते हुए लिखा कि कलयुग के रावण की लंका में आग भी लगेगी और ज़रिया विभीषण ही बनेगा.

Tags: Om Prakash RajbharUP News
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