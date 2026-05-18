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Om Prakash Rajbhar Slap Incident: कैसे TI के एक थप्पड़ ने बदल दी ओम प्रकाश राजभर की जिंदगी, खुद सुनाया दर्द से भरा किस्सा

Om Prakash Rajbhar Slap Incident: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं. उन्होंने एक बार फिर उस वाकये का जिक्र किया जब TI ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था.

By: JP Yadav | Published: May 18, 2026 1:14:49 PM IST

om prakash rajbhar : किसने मारा था बनारस की सड़कों पर ओम प्रकाश राजभर को थप्पड़
om prakash rajbhar : किसने मारा था बनारस की सड़कों पर ओम प्रकाश राजभर को थप्पड़


Om Prakash Rajbhar Slap Incident: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक दौर में ऑटो रिक्शा चलाते थे और इसे वह बेबाक अंदाज में स्वीकारते भी हैं. उनका छात्र जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है. राजनीति में कदम रखने से पहले आर्थिक तंगी के कारण वह वाराणसी (बनारस) की सड़कों पर ऑटो-रिक्शा चलाते थे. उस दौर का पूरा वाकया खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुनाया. उन्होंने बताया कि बनारस में जब वह पढ़ाई करते थे तो खर्च निकालने के लिए रात को ऑटो चलाते थे. एक दिन रात को उन्होंने ऑटो चलाने के दौरान ज्यादा सवारी बैठाई थी. इस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. 

इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया और अपने भीतर कुछ बड़ा बनने का सपना पाल लिया. कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि वर्ष 2017 में वह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने तो उन्होंने उस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर जाकर उन्हें सलाम किया, क्योंकि उन्हीं टीआई के वजह से उनकी पूरी  जिंदगी 360 डिग्री बदल गई.  

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नेता बनने की मिली प्रेरणा

इससे पहले भी एक बार उन्होंने अपना एक संस्मरण साझा करते हुए बताया था कि ऑटो चलाने के दौरान एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, जिसने उन्हें काफी आहत किया था और एक ड्राइवर से राजनेता बनने के उनके सफर की प्रेरणाओं में से एक था. उन्होंने खुद कई बार स्वीकार किया है कि अपने शुरुआती दिनों में घोर गरीबी का सामना किया. हालात यह बन गए थे कि अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने और परिवार का पेट पालने के लिए वे वाराणसी (बनारस) की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते थे. 

कांशीराम लाए थे राजनीति में

ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक, उन्हें राजनीति में  कांशीराम लेकर आए थे.  इस दौरान यानी मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मदनी को जमकर निशाने पर लिया. सम्मान समारोह के मंच से उन्होंने राहुल गांधी पर देश को कटघरे में खड़ा करने का आरोप लगाया.  वहीं, अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया. 

Tags: up politics
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