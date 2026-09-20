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UP Politics: ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, फिर किया बड़ा दावा- पूर्वांचल का सीएम बनेगा राजभर का बेटा

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बंटेगा. उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल अलग राज्य बना तो वहां राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा.

By: Hasnain Alam | Last Updated: September 21, 2026 2:21:26 AM IST

यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान


UP Politics: उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश यादव के पहनावे और राजनीतिक प्रतीकों को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने ही गले में फांस लेकर घूम रहे हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के गले में नीले कपड़े और उनकी गाड़ी के भगवा रंग का जिक्र करते हुए कई राजनीतिक मुद्दे उठाए. उन्होंने अयोध्या गोलीकांड, 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड, प्रमोशन में आरक्षण तथा महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों और अस्पतालों के नाम बदले जाने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए.

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‘अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भ्रम टूट गया’

सीटों के बंटवारे को लेकर राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद ही सीटों के बंटवारे की तस्वीर स्पष्ट होती है. उन्होंने अखिलेश यादव के कुछ बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा उचित नहीं है.

वहीं, जेन-जी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाल के चुनाव परिणामों में युवाओं ने राष्ट्रहित और देशभक्ति के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है. उन्होंने दावा किया कि इससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भ्रम टूट गया है.

इसके बाद सामाजिक समरसता रैली में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया. राजभर ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बंटेगा. उन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बना तो वहां राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा.

आरक्षण के बंटवारे की मांग दोहराई

इस दौरान राजभर ने 27 फीसदी आरक्षण में हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हुए आरक्षण के बंटवारे की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण में हिस्सेदारी के सवाल पर आगे बढ़ने की जरूरत है.

उन्होंने दावा किया कि पिछड़े वर्ग को 1993 से 27 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसका लाभ कुछ ही जातियों तक सीमित रह गया है. उन्होंने आरक्षण के लाभ को सभी पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने के लिए इसके बंटवारे की जरूरत बताई.

‘गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाना जरूरी’

सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण में बंटवारे की मांग को लेकर लखनऊ में दो बार पंचायत की गई. इसके बाद केंद्र स्तर पर रोहिणी आयोग का भी गठन हुआ. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया गया है.

रैली में राजभर ने गरीबों के इलाज, आयुष्मान कार्ड और पेंशन समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है. समाज के बेटा-बेटी पढ़ेंगे, तभी विकास संभव होगा.

Tags: Om Prakash RajbharUP News
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