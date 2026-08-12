Home > उत्तर प्रदेश > UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’

UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’

UP Politics: ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि वह उनके मित्र हैं, इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड जाकर छात्रों के बीच हो आइए. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि वहां जाकर ‘थोड़े झूठे आंसू’ बहा आइए, ताकि लोगों को लगे कि आप सच में छात्रों के हितैषी हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 12, 2026 5:41:24 PM IST

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला


UP Politics: झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या वह झारखंड जाकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलेंगे? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश ‘चार्टर से चलने वाले इंसान’ हैं और लखनऊ से झारखंड पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

राजभर ने अखिलेश को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि वह उनके मित्र हैं, इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड जाकर छात्रों के बीच हो आइए. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि वहां जाकर ‘थोड़े झूठे आंसू’ बहा आइए, ताकि लोगों को लगे कि आप सच में छात्रों के हितैषी हैं.

You Might Be Interested In

‘वहां बीजेपी की सरकार थोड़ी न है’

उन्होंने अखिलेश यादव की चुप्पी को बीजेपी की राजनीति से जोड़ते हुए तंज किया कि वे झारखंड क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर वहां बीजेपी की सरकार होती तो अखिलेश अब तक कम से कम एक-दो चक्कर लगा चुके होते.

राजभर ने कहा कि बीजेपी की सरकार होने पर राहुल गांधी भी छात्रों के बीच जाकर उन्हें बताते कि वह उनके साथ हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि लेकिन झारखंड के छात्र शायद ‘छात्र’ नहीं हैं. राजभर ने इसी अंदाज में विपक्ष की छात्र आंदोलनों को लेकर राजनीति पर सवाल उठाया.

‘बीजेपी की सरकार होती तो सपा सांसद भी रील बनवा रहे होते’

उन्होंने अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो सपा के सांसद भी छात्रों के बीच पहुंचकर रील बनवाते नजर आते.

राजभर ने सवाल उठाया कि छात्रों के साथ भी क्या राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जाएगा? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छात्रों के सामने झुकना खुशी-खुशी स्वीकार किया है, लेकिन विपक्षी नेताओं के रवैये से सवाल उठता है कि वे जगह देखकर तय करते हैं कि किसके साथ खड़ा होना है और किसे उसके हाल पर छोड़ देना है.

‘झारखंड के बच्चों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया’

ओपी राजभर ने कहा कि झारखंड के छात्रों को विपक्षी नेताओं ने उनके हाल पर छोड़ दिया है. उन्होंने अखिलेश यादव और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वे छात्रों के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के आंदोलन को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं.

‘कहां गया आपका PDA?’

राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया- ‘कहां गया आपका PDA?’ उन्होंने दावा किया कि झारखंड में लाठी खाने वाले छात्र उसी PDA समाज से आते हैं, जिसके नाम पर अखिलेश यादव पिछले दो साल से राजनीति कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के साथ पूरा विपक्ष भी झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर खामोश बैठा है. उन्होंने विपक्ष की चुप्पी की तुलना पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों पर चुप्पी से करते हुए कहा कि वहां भी विपक्ष इसी तरह खामोश रहा था.

राजभर ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

सुभासपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो राहुल गांधी वहां जाकर छात्रों को बताते कि वह उनके साथ हैं.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के झारखंड को लेकर रुख को देखकर लोग उनके ‘चरित्र’ को समझ गए हैं. राजभर ने राहुल गांधी के प्रयागराज में आकर छात्रों की गूंज सुनाने की कोशिश को भी ‘फर्जी कोशिश’ करार देते हुए विपक्ष पर हमला बोला.

पोस्ट के आखिर में ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष झारखंड के मुद्दे पर चुप रह सकता है, लेकिन जनता न्याय करेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों के मामले और प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की राजनीति को देखकर लोग सब समझ गए हैं.

Tags: Om Prakash RajbharUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026
UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’
UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’
UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’
UP: ‘झारखंड जाइए अखिलेश जी, वहां भी छात्र हैं’, ओपी राजभर का हमला- ‘बीजेपी की सरकार होती तो अब तक एक-दो चक्कर लगा चुके होते’