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करणी सेना के अध्यक्ष के बयान पर ओपी राजभर ने दिया करारा जवाब, कहा- वो मानसिक रूप से बीमार…

UP Politics: उत्तर प्रदेश में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह के बयान ने हलचल मचा दी है. दरअसल, उन्होंने पर अपना दल पर हमला बोला था. जिसपर ओपी राजभर का बयान सामने आया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 10, 2026 5:10:39 PM IST

करणी सेना के अध्यक्ष के बयान पर ओपी राजभर ने क्या कहा?
करणी सेना के अध्यक्ष के बयान पर ओपी राजभर ने क्या कहा?


Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश की राजनीति में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ‘अम्मू’ के बयान ने हलचल पैदा कर दी है. सूरजपाल सिंह ने कहा कि करणी सेना बीजेपी की गुलाम नहीं है और उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का एलान किया. इसके अलावा, उन्होंने अपने बयान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और उन्हें ‘नालायक’ (अयोग्य/बेकार) कहा, साथ ही अपना दल को ‘सपना दल’ कहा.

जिसको लेकर अपना दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने चेतावनी दी. अगर ऐसा व्यवहार दोहराया गया तो जवाबी कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा.

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ओपी राजभर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ‘अम्मू’ को मानसिक रूप से बीमार बताया. इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि करणी सेना सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रही है. भले ही संगठन को चुनाव में बड़ी जीत न मिले, लेकिन यह तय है कि वह बीजेपी के ‘सवर्ण’ (उच्च-जाति) वोट बैंक में सेंध लगाएगी.

यह भी पढ़ें – TMC में टूट के बीच सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, पार्टी का कांग्रेस में करें विलय

राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है?

करणी सेना के राजनीतिक हिस्सेदारी वाले बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि करणी सेना उसी तरह की राजनीति कर रही है जैसी राजनीति बीजेपी और उससे जुड़े संगठन काफी लंबे समय से करते आए हैं. ऐसे में करणी सेना को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए. इसलिए बीजेपी को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में अगर बीजेपी को लगता है कि करणी सेना उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे चुनावी नुकसान पहुंचा सकती है तो पार्टी उसके अहम नेताओं को साधने की कोशिश कर सकती है.

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Tags: UP News
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