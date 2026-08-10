अगली पैदाइश में भी सपा सरकार नहीं बनेगी... अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, बोले- '27 में सूपड़ा साफ, 28 तक सपा समाप्त'

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बेहद तीखा और आक्रामक हमला बोला है. राजभर ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि 2027 में तो क्या, अगली पैदाइश में भी सपा की सरकार नहीं बनेगी. उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा का सूपड़ा साफ होगा और 2028 तक पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी.

‘सत्ताइस नाहीं, तोहरे अगली पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी’

ओपी राजभर ने अपने पोस्ट की शुरुआत ही अखिलेश यादव पर सीधे हमले से की. उन्होंने लिखा, ‘ए अखिलेश जी, सत्ताइस नाहीं, तोहरे अगली पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी, चाहे त लिख के रख ल.’ राजभर ने इसी के साथ अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सत्ता में वापसी की संभावना को पूरी तरह खारिज किया.

‘यूपी के किसी थाने में नहीं मिलेगा ऐसा मामला, जहां…’

राजभर ने अपने पोस्ट में सपा पर अपराध और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में चले जाना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा एक भी थाना नहीं मिलेगा जहां ‘पीट देगा अहिर’ और ‘पीट देगा अशफाक’ का मामला दर्ज न हो. राजभर ने इसके साथ ही दावा किया कि 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक यूपी पुलिस के FIR डेटा में 2,160 ‘कंसवादी अहिर’ और 1,983 ‘अशफाक/अब्दुल/अकरम’ के मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि यह यूपी पुलिस का FIR डेटा है और अभी मई, जून, जुलाई और अगस्त के मामलों का आंकड़ा आना बाकी है.

‘PDA की सही फुल फॉर्म बताने लगे तो मुकदमा लिखवाने भेज दिया’

ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में PDA की राजनीति को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसा. उन्होंने लिखा कि जब वह PDA की ‘सही फुल फॉर्म’ बताने लगे तो अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भेज दिया. राजभर ने इस पर भी अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए लिखा कि देश में करीब 18 हजार थाने हैं, इसलिए अगर वह चाहें तो पूरे देश में उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दें. उन्होंने यहां तक तंज कसा कि अगर इससे भी मन न भरे तो ऑस्ट्रेलिया या लंदन जाकर रिपोर्ट लिखवा दी जाए. राजभर ने अखिलेश यादव के विदेश दौरों का जिक्र करते हुए भी तंज कसा और लिखा कि लंदन-पेरिस में उनका रोज का आना-जाना लगा रहता है.

‘ट्विटर-एसी-पीसी में PDA का गाना गाने से काम नहीं चलेगा’

सुभासपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की PDA की राजनीति को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने लिखा कि ‘ट्विटर-एसी-पीसी में पीडीए का गाना गावै से काम न चली.’ राजभर ने अखिलेश यादव को जमीन पर निकलकर देखने की नसीहत देते हुए कहा कि तब पता चलेगा कि सपा के लोग मिलकर गैर-यादव पिछड़ों और दलित समाज के लोगों के साथ किस तरह का जुल्म कर रहे हैं. राजभर ने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सपा की PDA की राजनीति के दावे और जमीन की हकीकत में अंतर है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया और एसी कमरों में PDA की राजनीति करने के बजाय जमीन पर जाकर गैर-यादव पिछड़े और दलित समाज की स्थिति देखनी चाहिए.

ओपी राजभर ने अपने पोस्ट के अंत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दावा दोहराया. उन्होंने लिखा- ‘सत्ताइस में सूपड़ा साफ, अट्ठाइस ले सपा हमेशा बदे समाप्त.

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