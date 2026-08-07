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Noida Weather Update: नोएडा में बारिश से कोहराम, जगह-जगह जाम; अंडरपास में डूबी एंबुलेंस

Noida Weather Update: दिल्ली से सटे नोएडा शहर में बारिश से बुरा हाल है. कई जगहों पर जलभराव से लोगों को दिक्कत आ रही है.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 1:39:14 PM IST

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Noida Weather Update: नोएडा में बारिश से कोहराम, जगह-जगह जाम; अंडरपास में डूबी एंबुलेंस


Noida Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में बारिश के चलते सैकड़ों सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. दिल्ली से सटे नोएडा शहर में बारिश के चलते बुरा हाल है. कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है. 

नोएडा की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल

दिल्ली से सटे नोएडा शहर में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया है. सेक्टर-95 अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे एक एंबुलेंस बीच रास्ते में फंस गई. यह एनजीओ की एम्बुलेंस थीं. एम्बुलेंस में ANM और टेक्नीशियन फंस गए. अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा था, जिससे यह एंबुलेस फंस गई. 

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तापमान में भी देखने को मिली गिरावट

उधर, नोएडा में न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन भर तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा की गति लगभग 3.06 रहने की उम्मीद है. हवा 60 डिग्री की दिशा में चलेगी और हवा के झोंकों की गति 6.67 होगी. 

बुधवार को बढ़ेगा तापमान

7 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, नोएडा में तापमान शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 33 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 34 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 34 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 35 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

Tags: Weather Update
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