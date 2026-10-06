Noida Viral Video: साड़ी पहनकर रात में नोएडा की सड़कों पर निकला युवक, लड़की समझकर पीछे पड़ गए लोग, फिर जो हुआ...VIDEO में दिखा डरावना सच!

Noida Viral Video Women Safety Experiment: दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच नोएडा से एक चौंकाने वाला सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट सामने आया है. एक युवक ने साड़ी और मेकअप पहनकर रात के वक्त नोएडा की सड़कों पर यह देखने के लिए घूमना शुरू किया कि क्या महिलाएं रात में सुरक्षित हैं. इस दौरान जो कुछ हुआ, उसने हर किसी को हैरान और डरा कर रख दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कैब चालकों ने लड़की बने युवक का पीछा किया और उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया. इस डरावने अनुभव के बाद युवक ने खुद को किसी तरह बचाया.

साड़ी और मेकअप में नोएडा की सड़कों पर निकला युवक

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है. इसी बात की सच्चाई जानने के लिए एक यूट्यूबर या क्रिएटर ने अनोखा तरीका अपनाया. उसने लड़की का रूप धरने के लिए बाकायदा साड़ी पहनी, विग लगाई और ऐसा मेकअप किया कि कोई भी उसे पहचान न सके. इसके बाद वह रात के अंधेरे में नोएडा की सड़कों पर निकल पड़ा, ताकि यह परखा जा सके कि रात के वक्त अकेली महिला के लिए नोएडा कितना सुरक्षित है.

कैब ड्राइवर्स की गंदी हरकतें और पीछा करना

जैसे ही लड़का सड़क पर पहुंचा, लोगों की अजीब नजरें उस पर टिक गईं. थोड़ी ही देर में एक कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी और अजीब तरीके से देखने लगा. इसके बाद एक और कार ड्राइवर ने गाड़ी रोककर उसका पीछा करना शुरू कर दिया. हद तो तब हो गई जब एक ड्राइवर ने गाड़ी उसके ठीक आगे अड़ा दी और उसे अंदर बैठने के लिए फोर्स करने लगा. यह सब देखकर लड़का डर गया और तेजी से वहां से भागा.

दोस्त की बाइक पर बैठकर बची जान

कुछ देर बाद एक अन्य कैब ड्राइवर भी गाड़ी रोककर वापस मुड़ा और लड़की समझकर उसे अपने पास बुलाने का इशारा करने लगा. तभी उसका दोस्त बाइक लेकर वहां पहुंचा और वह किसी तरह बाइक पर बैठकर वहां से निकला. इस पूरे वाकये को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया. इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए रात के समय बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस, छिड़ी बहस

इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शंस सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि लड़का साड़ी में था, फिर भी लोगों की नीयत और नजरें खराब थीं, जिससे यह साफ होता है कि महिलाओं के कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि समस्या लोगों की सोच में है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ नोएडा की नहीं, बल्कि पूरे देश की एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिस पर जल्द ध्यान देने की जरूरत है.

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