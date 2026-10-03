Home > उत्तर प्रदेश > Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!

Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!

Noida Supernova Society Death Case: सेक्टर 94 की सुपरनोवा सोसाइटी में 29 वर्षीय युवक की मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी है. युवक ने एक दिन पहले कमरा लिया था और मोबाइल से मिली WhatsApp चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

By: Kajal Jain | Published: October 3, 2026 2:45:00 PM IST

Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिला VIDEO और WhatsApp चैट!
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिला VIDEO और WhatsApp चैट!


Noida Supernova Society Death Case: नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में शनिवार की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद 43वीं मंजिल पर ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. एक 22 वर्षीय युवक बालकनी में बेहद असामान्य स्थिति में दिखाई दिया. पास में काम कर रहे एसी तकनीशिनों ने उसे देखा तो तुरंत बचाने की कोशिश शुरू कर दी. उन्होंने उससे बात की, समझाया और अंदर आने के लिए कहा, लेकिन युवक ने जो बताया, उसने मामले को और रहस्यमय बना दिया.

सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने महज एक दिन पहले किराए पर लिया कमरा और अगले ही दिन जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया? पुलिस जब मौके पर पहुंची और युवक का मोबाइल खंगाला, तो उसके हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सुराग लगे, जिन्होंने पूरी घटना की जांच को एक नया मोड़ दे दिया. पिता के साथ WhatsApp चैट और घटना से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अब पुलिस की जांच के केंद्र में है.

You Might Be Interested In

किराए पर लिया था कमरा और सामने आया सच

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक संभव, जो विनय कुमार जैन का बेटा था, ने घटना से एक दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को ही दोपहर ढाई बजे इस टॉवर में कमरा नंबर 4228 किराए पर लिया था. शनिवार सुबह करीब 11:27 बजे वह अचानक बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और बाहर की तरफ लटक गया. पड़ोस के कमरे में काम कर रहे एसी तकनीशियनों ने जब उसे इस हालत में देखा, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने बाहर आकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभव ने साफ कहा कि वह गंभीर डिप्रेशन में है और अब जीना नहीं चाहता, जिसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

#Noida
Disturbing Video
सुपरनोवा के एस्पाइरा टॉवर के 40वीं मंजिल से कूदकर व्यक्ति ने किया सुसाइड. pic.twitter.com/t6QuLsD5cf

— Pravendra Singh Sikarwar (@Pravendra_Sikar) October 3, 2026

एसी मैकेनिकों ने लाख समझाया, दर्दनाक मौत

जब एसी तकनीशियन कमरे नंबर 4227 से बाहर आए और संभव को बचाने के लिए उससे बात करने लगे, तो उसने अपनी बेबसी और गहरे मानसिक तनाव का जिक्र किया. मैकेनिकों ने उसे अंदर आने के लिए बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और 43वीं मंजिल से नीचे जमीन पर आ गिरा. जमीन पर गिरने की तेज आवाज के साथ ही उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस भयानक मंजर को देखकर आसपास के लोगों की रूह कांप गई और कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस की जांच और वीडियो-चैट का सनसनीखेज खुलासा

सूचना मिलते ही सेक्टर 126 थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आत्महत्या करने से पहले संभव ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी आर्थिक तंगी और परेशानियों का जिक्र करते हुए जान देने की बात कही थी. इसके अलावा, उसके मोबाइल फोन से पिता के साथ हुई WhatsApp चैट भी बरामद हुई है, जिसमें उसने सुसाइड करने की बात लिखी थी. पुलिस अब इन सभी डिजिटल साक्ष्यों और वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:- लव मैरिज के बाद ‘बेवफाई’… अंधा भरोसा करते रहे बीवी-बच्चे, होटल में जाकर देखा तो बिना कपड़ों के…पुलिस के सामने खेल, VIDEO Viral!

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!
Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!