Noida Supernova Society Death: हाईराइज बिल्डिंग में किराए पर लिया कमरा, अगले दिन 43वीं मंजिल से लगा दी छलांग; मोबाइल से मिले VIDEO और WhatsApp चैट!

Noida Supernova Society Death Case: नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में शनिवार की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद 43वीं मंजिल पर ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. एक 22 वर्षीय युवक बालकनी में बेहद असामान्य स्थिति में दिखाई दिया. पास में काम कर रहे एसी तकनीशिनों ने उसे देखा तो तुरंत बचाने की कोशिश शुरू कर दी. उन्होंने उससे बात की, समझाया और अंदर आने के लिए कहा, लेकिन युवक ने जो बताया, उसने मामले को और रहस्यमय बना दिया.

सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने महज एक दिन पहले किराए पर लिया कमरा और अगले ही दिन जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया? पुलिस जब मौके पर पहुंची और युवक का मोबाइल खंगाला, तो उसके हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सुराग लगे, जिन्होंने पूरी घटना की जांच को एक नया मोड़ दे दिया. पिता के साथ WhatsApp चैट और घटना से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अब पुलिस की जांच के केंद्र में है.

किराए पर लिया था कमरा और सामने आया सच

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक संभव, जो विनय कुमार जैन का बेटा था, ने घटना से एक दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को ही दोपहर ढाई बजे इस टॉवर में कमरा नंबर 4228 किराए पर लिया था. शनिवार सुबह करीब 11:27 बजे वह अचानक बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और बाहर की तरफ लटक गया. पड़ोस के कमरे में काम कर रहे एसी तकनीशियनों ने जब उसे इस हालत में देखा, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने बाहर आकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभव ने साफ कहा कि वह गंभीर डिप्रेशन में है और अब जीना नहीं चाहता, जिसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

#Noida

Disturbing Video

सुपरनोवा के एस्पाइरा टॉवर के 40वीं मंजिल से कूदकर व्यक्ति ने किया सुसाइड. pic.twitter.com/t6QuLsD5cf

— Pravendra Singh Sikarwar (@Pravendra_Sikar) October 3, 2026

एसी मैकेनिकों ने लाख समझाया, दर्दनाक मौत

जब एसी तकनीशियन कमरे नंबर 4227 से बाहर आए और संभव को बचाने के लिए उससे बात करने लगे, तो उसने अपनी बेबसी और गहरे मानसिक तनाव का जिक्र किया. मैकेनिकों ने उसे अंदर आने के लिए बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और 43वीं मंजिल से नीचे जमीन पर आ गिरा. जमीन पर गिरने की तेज आवाज के साथ ही उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस भयानक मंजर को देखकर आसपास के लोगों की रूह कांप गई और कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Add. DCP Manisha Singh says, “… On 3 October, police received information about a 19-year-old man, identified as Sambhav Jain from Manesar, Gurugram, who died after jumping from a balcony of a building in Sector 94. Police reached the spot,… pic.twitter.com/GnQD3UL5Bw — ANI (@ANI) October 3, 2026

पुलिस की जांच और वीडियो-चैट का सनसनीखेज खुलासा

सूचना मिलते ही सेक्टर 126 थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आत्महत्या करने से पहले संभव ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी आर्थिक तंगी और परेशानियों का जिक्र करते हुए जान देने की बात कही थी. इसके अलावा, उसके मोबाइल फोन से पिता के साथ हुई WhatsApp चैट भी बरामद हुई है, जिसमें उसने सुसाइड करने की बात लिखी थी. पुलिस अब इन सभी डिजिटल साक्ष्यों और वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है.

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