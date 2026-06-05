Home > उत्तर प्रदेश > Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर

Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर

Noida House Fire: शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित 'आइवी काउंटी' सोसाइटी की एक ऊंची इमारत की 12वीं मंज़िल पर भीषण आग लग गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 5, 2026 9:15:02 AM IST

नोएडा सेक्टर 74 के IVY काउंटी की इमारत में लगी भीषण आग
नोएडा सेक्टर 74 के IVY काउंटी की इमारत में लगी भीषण आग


Noida IVY County Society Fire News: शुक्रवार, 5 जून सुबह नोएडा के सेक्टर 75 में आइवी काउंटी हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर A की 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया. इमरजेंसी टीमें रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पहुँच गईं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं.

अपार्टमेंट में लगी भीषण आग 

नोएडा के एक अपार्टमेंट में आग लग गई. इससे वहां रहने वाले और आने-जाने वाले लोग घबरा गए. अधिकारियों के मुताबिक, आग 12वीं मंज़िल पर एक फ्लैट के अंदर लगी और तेज़ी से बढ़ती गई, और अपार्टमेंट की खिड़कियों से लपटें निकलने लगीं. आग काफी दूर से दिखाई दे रही थी.

You Might Be Interested In

आग बुझाने का काम जारी 

नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित आइवी काउंटी हाउसिंग सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में लगी आग को पूरी तरह बुझाने का काम चल रहा है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

कैसे लगी आग?

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग फ्लैट के अंदर बने पूजा घर के पास रखे कूलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. इस घटना की जानकारी सुबह करीब 7:30 बजे मिली. दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की. 

कितने लोग थे भीतर मौजूद? 

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फ्लैट में कितने लोग थे और क्या वे बाहर निकल पाए या नहीं. आग बहुत तेज हो गई है और पास के घरों तक फैल सकती है, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम आसपास के सभी घर खाली करवा रही है. फायर डिपार्टमेंट की कोशिश है कि आग को जल्दी बुझाकर ज्यादा नुकसान होने से रोका जाए.

Tags: Delhi NCR fire incidentshome-hero-pos-3Noida fireNoida fire accidentNoida Society Fire
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर
Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर
Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर
Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर