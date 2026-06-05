Noida IVY County Society Fire News: नोएडा में आग का तांडव! IVY काउंटी की इमारत धू-धू कर जली, कई लोगों के फंसे होने की खबर

Noida IVY County Society Fire News: शुक्रवार, 5 जून सुबह नोएडा के सेक्टर 75 में आइवी काउंटी हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर A की 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया. इमरजेंसी टीमें रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पहुँच गईं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं.

अपार्टमेंट में लगी भीषण आग

नोएडा के एक अपार्टमेंट में आग लग गई. इससे वहां रहने वाले और आने-जाने वाले लोग घबरा गए. अधिकारियों के मुताबिक, आग 12वीं मंज़िल पर एक फ्लैट के अंदर लगी और तेज़ी से बढ़ती गई, और अपार्टमेंट की खिड़कियों से लपटें निकलने लगीं. आग काफी दूर से दिखाई दे रही थी.

#WATCH | Uttar Pradesh | Operation underway to completely douse the fire which broke out in an apartment in Ivy County housing society located in Sector 75, Noida. No casualties reported in the incident pic.twitter.com/QEUrVPkzWh — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2026

आग बुझाने का काम जारी

नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित आइवी काउंटी हाउसिंग सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में लगी आग को पूरी तरह बुझाने का काम चल रहा है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

कैसे लगी आग?

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग फ्लैट के अंदर बने पूजा घर के पास रखे कूलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. इस घटना की जानकारी सुबह करीब 7:30 बजे मिली. दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की.

कितने लोग थे भीतर मौजूद?

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फ्लैट में कितने लोग थे और क्या वे बाहर निकल पाए या नहीं. आग बहुत तेज हो गई है और पास के घरों तक फैल सकती है, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम आसपास के सभी घर खाली करवा रही है. फायर डिपार्टमेंट की कोशिश है कि आग को जल्दी बुझाकर ज्यादा नुकसान होने से रोका जाए.