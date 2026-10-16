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Noida में ‘थार कांड’…पार्किंग की 7वीं मंजिल पर चढ़ा दी गाड़ी, फिर बोनट-छत पर कर डाले इतने खतरनाक स्टंट; अब नपेंगे!

Noida Thar Viral Video: सेक्टर-18 की सात मंजिला पार्किंग में महिंद्रा थार से खतरनाक स्टंट और बोनट-छत पर चढ़कर रील बनाने का वीडियो वायरल. नोएडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

By: Kajal Jain | Published: October 16, 2026 8:24:30 PM IST

नोएडा में 'थार कांड'...पार्किंग की 7वीं मंजिल पर चढ़ा दी गाड़ी, फिर बोनट-छत पर कर डाले इतने खतरनाक स्टंट; अब पुलिस के हत्थे चढेंगे!
नोएडा में 'थार कांड'...पार्किंग की 7वीं मंजिल पर चढ़ा दी गाड़ी, फिर बोनट-छत पर कर डाले इतने खतरनाक स्टंट; अब पुलिस के हत्थे चढेंगे!


Noida Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की रील के लिए कोई अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकता है? नोएडा के सेक्टर-18 से सामने आए एक वायरल वीडियो ने यही सवाल खड़ा कर दिया है. यहां एक युवक अपनी काली महिंद्रा थार लेकर मल्टीलेवल पार्किंग की सातवीं मंजिल पर पहुंचा. इसके बाद कैमरे में ऐसी हरकतें कैद हुईं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए. कभी गाड़ी को खतरनाक तरीके से घुमाया गया, तो कभी युवक बोनट और छत पर चढ़कर पोज देता नजर आया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. अब सवाल है कि आखिर रील बनाने के लिए इस हद तक जाने वाला युवक कौन है?

पार्किंग की 7 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ाई थार

यह पूरी घटना नोएडा के व्यस्त इलाके सेक्टर 18 की एक मल्टी-लेवल पार्किंग फैसिलिटी की है. एक काले रंग की महिंद्रा थार (Mahindra Thar) गाड़ी को अचानक इस बड़ी पार्किंग के एकदम टॉप फ्लोर यानी सातवीं मंजिल पर देखा गया. आसपास की किसी ऊंची इमारत से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को छत पर खतरनाक तरीके से घुमाया, साइडवे मूवमेंट्स किए और अजीबोगरीब टर्न्स लिए.

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इस स्टंट का मुख्य मकसद सिर्फ ड्राइविंग का रोमांच नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए वीडियो शूट करना था. इंस्टाग्राम पर ‘aman.dwivedi.165’ नाम के अकाउंट पर अपलोड किए गए इस वीडियो ने देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कोई अपनी गाड़ी को इतनी ऊपर कैसे ले गया और इस तरह की जानलेवा हरकत कैसे कर सकता है.

बोनट और रूफ पर खड़े होकर किए गए स्टंट्स

वीडियो में सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हरकतें दिखाई दीं. ड्राइवर अपनी चलती हुई थार से बाहर निकला और कभी गाड़ी के बोनट तो कभी उसकी रूफ (छत) पर जा खड़ा हुआ. वह बेखौफ होकर पोज दे रहा था और अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करवा रहा था.

ऊंचाई पर बनी इस पार्किंग की छत के किनारे बिना किसी मजबूत सुरक्षा दीवार के इस तरह के करतब दिखाना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा था. जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर गाड़ी सीधे नीचे गिर सकती थी या ड्राइवर की जान जा सकती थी. 

एक छोटी सी चूक बन सकती थी जानलेवा आफत

इस पूरी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं में बढ़ रहे खतरनाक ट्रेंड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. किसी भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर या पार्किंग की छत के किनारे इस तरह वाहन चलाना और वाहन के ऊपर खड़े होना अपने साथ-साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है.

अगर उस दौरान स्टीयरिंग या ब्रेक थोड़ा भी मिस मैनेज हो जाता, तो यह स्टंट एक भयानक दुर्घटना में बदल सकता था. इस तरह की हरकतें न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन हैं, बल्कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का एक बुरा उदाहरण भी पेश करती हैं, जहां एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है.

वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने लिया एक्शन

यह मामला सामने आते ही नोएडा पुलिस हरकत में आ गई. यह पूरा इलाका सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और फुटेज की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक की पहचान और उसके खिलाफ की गई आधिकारिक कार्रवाई या चालान की पुख्ता डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस स्टंट को अंजाम देने वाले शख्स के खिलाफ क्या कानूनी एक्शन लिया जाए. यह वायरल वीडियो अब उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो कानून और अपनी जान की कीमत पर सिर्फ वायरल होना चाहते हैं.

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Tags: UP News
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