Home > उत्तर प्रदेश > थूक-थूककर बनाता था पिज्जा, फिर देता था परोस… वीडियो वायरल होते ही नोएडा पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

थूक-थूककर बनाता था पिज्जा, फिर देता था परोस… वीडियो वायरल होते ही नोएडा पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

Pizza Spitting Case: गौतम बुद्ध नगर में गन्ने के रस और रोटियों पर थूकने की कई घटनाएं सामने आई हैं. अब नोएडा से भी ऐसा ही एक और ताज़ा मामला सामने आया है. एक वीडियो में, एक पिज़्ज़ा की दुकान पर एक आदमी पिज़्ज़ा बनाते समय उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है.

By: Shristi S | Published: May 11, 2026 10:18:50 PM IST

नोएडा में पिज्जा बनाते वक्त थूकने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
नोएडा में पिज्जा बनाते वक्त थूकने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार


Noida Pizza Viral Video: ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में गन्ने के रस और रोटियों पर थूकने की कई घटनाएं सामने आई हैं. अब नोएडा से भी ऐसा ही एक और ताज़ा मामला सामने आया है. एक वीडियो में, एक पिज़्ज़ा की दुकान पर एक आदमी पिज़्ज़ा बनाते समय उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे इस युवक का नाम मुज़म्मिल है. यह भी आरोप है कि वह इस दुकान का मालिक है. 

हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने मुज़्जमिलl, जो सेक्टर-24 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले घिजोर का रहने वाला है को हिरासत में ले लिया है. उससे फिलहाल इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है. जिस पिज़्ज़ा की दुकान की बात हो रही है, वह सेक्टर-24 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेक्टर-22 के चौरा गांव में स्थित है.

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हिंदू रक्षा दल ने युवक को पीटा

सेक्टर-22 के चौरा गांव में, जो इसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है मुज़म्मिल नाम का एक युवक ‘पिज़्ज़ा हंट’ नाम से एक दुकान चलाता है. हिंदू रक्षा दल (खोड़ा इकाई) के अध्यक्ष सोनू शर्मा ने बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिज़्ज़ा पर थूककर उन्हें बेचा जा रहा है. जांच के दौरान CCTV फुटेज देखने पर यह आरोप सही पाया गया.

 रविवार को, आरोपी को यही हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. उसे पीटने के बाद, उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ के दौरान, आरोपी मुज़म्मिलl ने स्वीकार किया कि पिज़्ज़ा का बेस बनाते समय, वह उस पर से अतिरिक्त आटा हटाने के लिए उस पर फूंक मारता था. स्थानीय पुलिस ने इसके बाद आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है.

स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

इस बीच, इस घटना का 1 मिनट 22 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. हिंदू रक्षा दल का दावा है कि वीडियो में आरोपी को दो अलग-अलग मौकों पर यह हरकत करते हुए साफ़ देखा जा सकता है. वीडियो के वायरल होने से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है. इस हरकत को ग्राहकों की भावनाओं और स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही बताते हुए, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और आरोपी के ख़िलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की है.

पुलिस प्रवक्ता का बयान

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें सेक्टर-22 स्थित एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करने वाला कर्मचारी पिज़्ज़ा बनाते समय अनुचित व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है. प्राप्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उचित कार्रवाई शुरू कर दी है.

Tags: Noidapizza hutviral video
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