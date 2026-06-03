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नोएडा पर खर्च हो रहे 700 करोड़, बनने जा रही ऐसी सिटी, युवाओं से लेकर बुढ़ों तक को मिलेगी राहत

Noida six-lane elevated road: नोएडा वालों के लिए एक खबर है कि नोएडा अथॉरिटी एक महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड परियोजना पर काम कर रहा है. एक एलिवेटेड 6 लेन रोड बनेगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 3, 2026 11:04:40 AM IST

नोएडा पर खर्च हो रहे 700 करोड़, बनने जा रही ऐसी सिटी, युवाओं से लेकर बुढ़ों तक को मिलेगी राहत


Noida six-lane elevated road: उत्तर प्रदेश के नोएडा में काफी आबादी है, यहां पर सुबह और शाम के समय काफी ट्रैफिक काफी होता है. ऐसे में शहर के लिए काफी राहत की खबर आई है. शहर के हालात को और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है. नोएडा अथॉरिटी एक महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड परियोजना पर काम कर रहा है. ये योजना डीएनडी फ्लाईवे और रजनीगंधा अंडरपास से लेकर सेक्टर-60 तक 6 लेन का एलिवेटेड बनाया जाएगा. ये लगभग 5.43 किलोमीटर का रास्ता है और इसमें करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

अफसरों की मानें तो ये एलिवेटेड रोड नोएडा की कनेक्टिविटी को काफी शानदार बनाने के लिए है और दिल्ली नोएडा के रास्ते को भी अच्छा करना के लिए है. हाल के दिनों में शहर के कई मेन रास्तों पर कार्यालय समय के दौरान भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है. अगर ये परियोजना सफल हुई तो काफी हद तक समस्या कम होगी.

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जाम से मिलेगा छुटकारा

ये एलिवेटेड रोड सेक्टर-3 से शुरू होकर सेक्टर-10, 12, 22 का टी-पॉइंट  और 57 होते हुए सेक्टर-60 तक पहुंचेगा.  इसके बाद इस योजना को एमपी-2 रोड से जोड़ना का भी प्लान है. इन रास्तों को शुरू होने से नोएडा के आवासीय क्षेत्रों और आईटी हब तक का रास्ता शुरू हो जाएगा. नोएडा अथॉरिटी का कहना है सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि लोगों का ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा. अभी इन रूट पर 30 मिनट का समय लगता है और बाद में जब एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो 10 मिनट का समय लगेगा. इससे लोगों का समय भी बचेगा और पेट्रोल भी.

किसे मिलेगा ये प्रोजेक्ट?

IIT रुड़की को प्रोजेक्ट का तकनीकी खाका और DPR बनाने का काम दिया जाएगा. संस्थान सड़क के डिजाइन, इसे बनाना कितना संभव है, ट्रैफिक कैसे संभाला जाएगा और बाकी तकनीकी बातों की जांच करके पूरी रिपोर्ट बनाएगा. DPR बनने के बाद टेंडर निकालने और निर्माण का काम शुरू होगा. नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट शहर की आने वाली जरूरतों को देखकर बनाया जा रहा है. अगले कुछ सालों में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ये एलिवेटेड रोड ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ी मदद करेगा. इससे नोएडा को एक आधुनिक और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा.

 

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