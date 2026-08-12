घर से बिन बताए निकली युवती, फिर एक लड़के से हुई मुलाकात और पीजी में हो गया कांड, जब खुली पोल तो उड़े होश

Noida Murder Case: एक लड़की नौकरी की तलाश में असम से नोएडा आई थी लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर मौत अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही है. दरअसल, नोएडा के बरौला सेक्टर 49 में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. मंगलवार को पुलिस ने बताया कि असम की एक 18 साल की युवती का शव नोएडा के सेक्टर 49 में एक इंजीनियर के बंद घर में मिला. उसके शरीर पर कई चोटें थीं. वह करीब दो हफ़्ते पहले असम से नोएडा आई थी.

मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना

जानकारी के अनुसार, असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली यह युवती नौकरी की तलाश में एक और 18 साल की युवती के साथ बिना परिवार को बताए अपने घर से निकली थी. इसके बाद दोनों नोएडा पहुंचीं और सेक्टर 49 में रह रही थीं. यह मामला सोमवार दोपहर को तब सामने आया जब बरोला में एक चार मंज़िला इमारत के मकान मालिक ने पहली मंज़िल पर एक बंद कमरे से बदबू आने की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे में रहने वाले की पहचान की और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई.

शरीर और चेहरे पर निशान

पुलिस जब कमरे में पहुंची, तो हैरान रह गई. कमरे में खून से लथपथ एक युवती का शव पड़ा था. उसके शरीर और चेहरे पर कटने के कई निशान भी थे. पुलिस का कहना है कि शव सड़ने लगा था. पड़ोस के कमरे में रहने वाली एक युवती ने मृतका की पहचान अपनी सहेली के तौर पर की.

किसे किया आखिरी कॉल?

जांचकर्ताओं के अनुसार, मृतका ने आखिरी बार शुक्रवार रात अपनी सहेली से बात की थी. इसके बाद वह लापता हो गई और उसका फोन भी बंद हो गया. वहीं कमरे में साथ रहने वाली सहेली ने पुलिस को बताया कि युवती बिना बताए कमरे से अक्सर चली जाती थी. ऐसे में उसे लगा कि वह खुद ही लौट आएगी. उसने ये भी बताया कि उसने शनिवार शाम को एक आदमी को उस लड़की से बात करते देखा था.

कौन है मिस्ट्री मैन?

पुलिस ने उस आदमी की पहचान आरोपी B.Tech ग्रेजुएट के तौर पर की है. एक जांचकर्ता ने बताया कि बाद में कमरा बाहर से बंद मिला और वह आदमी वहां मौजूद नहीं था. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध नोएडा में एक मल्टीनेशनल IT कंपनी में काम करता था. उसने करीब चार महीने पहले एक कमरे वाला घर किराए पर लिया था. वो हाल के हफ्तों में बेरोजगार था. मृतका का मोबाइल फ़ोन गायब है और पुलिस को शक है कि आरोपी उसे अपने साथ ले गया होगा. अधिकारियों ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है.

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