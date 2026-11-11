Noida Metro: अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना होगा आसान, एक्वा लाइन के विस्तार को कैबिनेट की मंजूर; बनेंगे 5 नए स्टेशन

Noida Aqua Line Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है. अब शहर के उन इलाकों तक मेट्रो की पहुंच बढ़ने वाली है, जहां अभी बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है. इसके तहत नोएडा सेक्टर- 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. इस रूट पर 5 नए एलिवेटेड स्टेशन होंगे.

नई मेट्रो कहां-कहां चलेगी?

कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाया जाएगा. यह कॉरिडोर कुल 8.449 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे.

इस एक्सटेंशन का मकसद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है, जहां रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग काम, बिज़नेस और दूसरे कामों के लिए आते-जाते हैं. पूरा होने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्टिव मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा.

ब्लू लाइन से बेहतर कनेक्टिविटी

इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा फ़ायदा दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से कनेक्टिविटी होगी. नोएडा सेक्टर 61 में इंटरचेंज की सुविधा से यात्रियों के लिए दिल्ली और NCR के दूसरे इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इससे रोज़ाना ऑफिस आने-जाने वालों को ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी की यात्रा से राहत मिलने की उम्मीद है.

पांच नए मेट्रो स्टेशन कहां बनेंगे?

प्रस्तावित रूट पर पांच स्टेशन बनने की उम्मीद है. इनमें शामिल हैं:

1. नोएडा सेक्टर-61

2. नोएडा सेक्टर-70

3. नोएडा सेक्टर-122

4. नोएडा सेक्टर-123

5. ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4

इन स्टेशनों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी और आस-पास की रेजिडेंशियल सोसाइटियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है.

इसमें कितना खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा?

इस मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 2,390 करोड़ रुपये है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे चार साल के अंदर पूरा करने का टारगेट है. हालांकि, प्रोजेक्ट के चालू होने की सही तारीख अभी तक सामने नहीं आई है.

मॉल, ऑफिस और हॉस्पिटल तक आसान एक्सेस

नई मेट्रो लाइन से कई ज़रूरी कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया को फायदा हो सकता है. इनमें गौर सिटी मॉल, ब्लू सफायर मॉल, एंथुरियम मॉल और आस-पास के कमर्शियल सेंटर शामिल हैं.

इसके अलावा, टेक महिंद्रा, TCL टेक और दूसरे IT और कॉर्पोरेट ऑफिस तक एक्सेस भी बेहतर हो सकता है. इस कॉरिडोर से नोएडा सेक्टर 51 के आसपास IKEA और Cloud9 हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशन, साथ ही सेक्टर 70 में कैलाश हॉस्पिटल और दूसरी हेल्थकेयर फैसिलिटी तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है. नोएडा सेक्टर 122 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और क्लियो काउंटी जैसी रेजिडेंशियल सोसाइटी को भी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन से फायदा होने की उम्मीद है.