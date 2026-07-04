नोएडा मेट्रो का नया प्लान! अब बदले रूट से दौड़ेगी एक्वा लिंक लाइन, यहां बनेंगे 8 स्टेशन

Noida Metro Aqua Line: नोएडा मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है. आने वाले कुछ सालों में ही नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो के बीच आवागमन आसान होने वाला है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक बनने वाली एक्वा लिंक लाइन का रूट बदल दिया गया है. पहले मेट्रो का रूट सेक्टर 44 के अंदर से जाने वाला था लेकिन उनकी आपत्ति के बाद फैसला बदला गया है. स्थानीय निवासियों ने कहा था कि मेट्रो लाइन उनके सेक्टर के अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए, जिसके बाद NMRC ने अलाइनमेंट में बदलाव कर दिया है.

बढ़ेगी दूरी और लागत

वहीं रूट बदलने के कारण अब ये लाइन 1 किलोमीटर लंबी हो जाएगी. पहले ये एक्सटेंशन 11.56 किलोमीटर लंबा था, जो अब 12.56 किलोमीटर लंबा हो जाएगा. वहीं इस परियोजना में अब 100 करोड़ ज्यादा का खर्च आने वाला है. पहले इसमें 2254.35 करोड़ रुपये खर्च होने थे, जो अब बढ़कर 2354.35 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. कहा जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा होने में चार से पांच साल तक का समय लग सकता है.

क्या है प्लानिंग?

जानकारी के अनुसार, बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन पर यह लाइन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन से जुड़ेगी. वहीं लाइन बदलने के लिए लोगों को ज्यादा पैदल भी नहीं चलना होगा. पहले मेट्रो लाइन को बॉटेनिकल गार्डन के अंदर से ले जाने की योजना थी लेकिन अब नया रूट ब्लू लाइन के किनारे-किनारे बनाया जाएगा. इसके बाद यह ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन को अलग-अलग जगहों पर ऊपर से पार करते हुए सेक्टर-44 पहुंचेगी. यहां पहला स्टेशन बनेगा फिर लाइन ग्रीन बेल्ट के रास्ते सेक्टर-142 की ओर बढ़ेगी.

यहां बनेंगे 8 स्टेशन

इस कॉरिडोर पर कुल आठ स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44, सेक्टर-96 (नोएडा प्रशासनिक भवन), सेक्टर-105, सेक्टर-108, सेक्टर-93, पंचशील बालक इंटर कॉलेज और सेक्टर-142 शामिल हैं. सेक्टर-142 स्टेशन पहले से मौजूद है जबकि ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक विस्तार के तहत जूनापत और बोड़ाकी नाम के दो नए स्टेशन भी बनाए जाने का प्रस्ताव है.

नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान

परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आईटी हब और कॉरपोरेट कार्यालयों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. साथ ही बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्क का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा.