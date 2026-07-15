Noida Mamura Building Fire Reason: नोएडा के मकान में भीषण अग्निकांड, सामने आई असली वजह; तो इस कारण गई 2 लोगों की जान

Noida Mamura Building Fire Reason: नोएडा के ममूरा गांव में बुधवार को एक मकान में आग लग गई. इस भीषण आग में दो लोगों की मौत हो गई. अभी तक 50 लोगों का रेस्क्यू कर जान बचाई जा चुकी है. आग लगने के कारण पूरा इलाका धुएं से भर गया है. मकान में रहने वाले लोग भी भीतर फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम दोनों मौके पर पुहंच गई. पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. पुलिस ने मकान के मालिक को हिरासत में ले लिया है.

आग लगने का कारण

गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी से आग लग गई, जिसके बाद आग ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों तक फैल गई. पीटीआई के मुताबिक, नारायण ने कहा कि G+4 बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों को सात फायर टेंडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और रेस्क्यू गाड़ियों की मदद से बड़े पैमाने पर चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाल लिया गया.

50 लोगों को निकाला बाहर

आग इतनी तेज लगी कि मकान में मौजूद कई लोग भीतर ही फंस गए. फायर विभाग की टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य की शुरूआत की. इस बचाव अभियान में करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. सीढ़ियों और अन्य उपकरणों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

दो लोगों की हुई दर्दनाक मौत

इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. फिलहाल मृतकों की पहचान को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर रही है. इसमें 26 साल की एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. मामूरा की संकरी गलियों और घनी आबादी की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने और लोगों को बचाने में काफी परेशानी हुई. इस घटना के बाद बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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जांच में जुटे अधिकारी

पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं. शुरूआती जांच के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बाइक से स्पार्किंग के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. अधिकारियों के मुताबिक, यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है. उसके मुताबिक पुलिस आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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