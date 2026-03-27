Noida Jewar International Airport : जेवर एयरपोर्ट से बदलेगा यूपी का भविष्य, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें कब से शुरू होंगी फ्लाइट बुकिंग

Noida Jewar International Airport : उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. यह एयरपोर्ट लगभग 11,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इस एयरपोर्ट को एक आधुनिक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो और अन्य परिवहन सुविधाओं का seamless कनेक्शन मिलेगा. साथ ही यहां एक अत्याधुनिक कार्गो हब भी बनाया गया है, जिसकी शुरुआती क्षमता 2.5 लाख मीट्रिक टन सालाना है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा.

यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा

एयरपोर्ट की शुरुआती यात्री क्षमता 12 मिलियन (MPPA) प्रति वर्ष होगी, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 70 मिलियन तक किया जाएगा. उद्घाटन के बाद पहले चरण में देश के कई बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू होंगी. भविष्य में यह संख्या बढ़ाकर 47 शहरों तक की जाएगी.

कब से शुरू होंगी फ्लाइट बुकिंग

यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि अप्रैल के मध्य से कमर्शियल फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू होने की संभावना है, जिससे लोगों को जल्द ही इस एयरपोर्ट की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी. यह एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया गया है और इसे चार चरणों में पूरा किया जाएगा. फिलहाल इसका पहला चरण तैयार हो चुका है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम