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Noida International Airport: जिसने दी जमीन, वही करेगा पहली उड़ान में सफर; नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ आज

Noida International Airport: जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोमवार से शुरू हो जाएगा. पहली उड़ान लखनऊ से पहुंचेगी. उद्घाटन उड़ान में 172 किसान सफर करेंगे, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी थी.

By: Preeti Rajput | Published: June 15, 2026 7:55:46 AM IST

नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ आज
नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ आज


Noida International Airport: जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोमवार को लखनऊ से अपनी पहली फ्लाइट के आने के साथ ऑफिशियली शुरू हो जाएगा. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली फ्लाइट सुबह 8.05 बजे जेवर में लैंड करेगी. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, वापसी की फ्लाइट नंबर 6E-2279, शाम 6.55 बजे एयरपोर्ट से निकलेगी और रात 8 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी.

पहली उड़ान में किसान करेंगे सफर 

दरअसल, पहली वाणिज्यिक उड़ान में 172 किसान सफर करने वाले हैं. ये सभी किसान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ नोएड़ा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे. जहां पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात कर आभार प्रकट करेंगे. ये वही किसान हैं, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थीं. किसानों के इस योगदान को आज सम्मान दिया जाएगा. 

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समय और जरूरी जानकारी 

एयरपोर्ट से पहली उड़ान सुबह 7:05 बजे लखनऊ से रवाना होगी और 8:05 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी. इसके बाद यही विमान सुबह 8:35 बजे नोएडा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा और 11:05 बजे वहां पहुंचेगा. वापसी में इंडिगो की फ्लाइट दोपहर 3:45 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरेगी और शाम 6:20 बजे नोएडा पहुंचेगी. फिर यह विमान शाम 6:55 बजे नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना होगा और रात 8:00 बजे लखनऊ पहुंच जाएगा. इस तरह एयरपोर्ट की शुरुआत लखनऊ और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा के साथ होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

सेक्टर फ्लाइट नंबर प्रस्थान आगमन
नखनऊ-नोएडा 6E 2278 07:05 AM 08:05 AM
नोएडा-बेंगलुरु 6E 2278 08:35 AM 11:05 AM
बेंगलुरु-नोएडा 6E 2279 03:45 PM 06:20 PM
नोएडा-लखनऊ 6E 2279 06:55 PM 08:00 PM

सुरक्षा के इंतजाम पूरे 

एयरपोर्ट के ओपनिंग ऑपरेशन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. फेशियल रिकग्निशन, बिहेवियर मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन वाले एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम भी एयरपोर्ट और रनवे एरिया में लगाए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि ओपनिंग ऑपरेशन के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डॉग स्क्वॉड, फायरफाइटिंग टीम, मेडिकल इमरजेंसी यूनिट और क्विक रिस्पॉन्स टीम तैयार हैं.

Tags: home-hero-pos-1indigo airlinesJewar AirportNoida International Airport
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