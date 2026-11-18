Noida Haseen Murder Case: नोएडा में एक 21 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. युवक अचानक घर से लापता हुआ और तीन दिन बाद उसका शव ऐसी हालत में मिला कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला. मामला सिर्फ संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रिश्तों का उलझा हुआ पहलू भी सामने आया है. पुलिस अब समलैंगिक संबंधों समेत कई एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है.

नौकरी के लिए नोएडा आया था हसीन

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 21 साल के हसीन के तौर पर हुई है. वह मूल रूप से हापुड़ जिले के बझेड़ा कलां गांव का रहने वाला था. 12 नवंबर को वह नोएडा में नौकरी की तलाश में आया था. अगले दिन उसने फेज-2 क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम शुरू कर दिया. इस दौरान वह ककराला गांव में अपने रिश्तेदार के कमरे में रह रहा था.

परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर की शाम करीब 6 बजे हसीन ड्यूटी खत्म कर कमरे पर लौटा था. इसके कुछ समय बाद वह कहीं बाहर चला गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया. परिवार ने उसकी तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला.

तीन दिन बाद पुलिया के नीचे मिली बॉडी

हसीन के गायब होने के बाद, उसके परिवार ने फेज 2 पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसी बीच, बुधवार सुबह खबर आई कि उसकी बॉडी सेक्टर 82 में एक पुलिया के नीचे मिली है. सूचना मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा. बॉडी की हालत देखकर उन्हें मर्डर का शक हुआ. बताया गया कि हसीन की आंख गायब थी, उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसका एक हाथ टूटा हुआ था. पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

समलैंगिक संबंधों पर भी सवाल उठे

इस मामले का एक और पहलू सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हसीन के अपने मामा के बेटे के साथ समलैंगिक संबंधों होने का आरोप है. खबर है कि हसीन की शादी भी तय हो चुकी थी. इसलिए, परिवार को शक है कि उसकी हत्या उनके रिश्ते से जुड़े झगड़े की वजह से हुई होगी. हालांकि, अभी परिवार का शक यही है. पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला है.

पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है

नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है. मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हसीन की मौत किन हालात में हुई और उसने आखिरी बार किससे संपर्क किया था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.