नोएडा के स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों के लिए जरूरी अपडेट, अब इस समय तक लगेंगी कक्षाएं, जानें नया टाइमटेबल

Noida School Timing: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूलों का समय बदल दिया है. बच्चों को तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) गौतमबुद्ध नगर की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्कूलों का नया समय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब जिले के स्कूल सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे.

बढ़ती गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को दोपहर की तेज गर्मी के दौरान स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाना है. यह आदेश 29 जून 2026 को जारी किया गया और जिले के सभी स्कूलों तथा शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी गई है.

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों पर लागू होगा आदेश

नया समय जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर लागू होगा. सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे नए समय के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें.

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. मौसम विभाग की ओर से भी गर्मी और लू जैसी स्थितियों को लेकर समय-समय पर चेतावनी जारी की जा रही है. ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है. अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है.

अभिभावकों को भी दी गई सलाह

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल भेजते समय पानी की बोतल साथ दें और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों का यह संशोधित समय अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. यदि भविष्य में मौसम की स्थिति के अनुसार किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी.