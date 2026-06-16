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Noida Expressway: नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों की बड़ी राहत! एक्सप्रेसवे पर खत्म होगा जाम, बनेगा 8 लेन एलिवेटेड रोड

Noida Expressway: यमुना किनारे ट्रैफिक कम करने के लिए 31 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा. इस NHAI प्रोजेक्ट के तहत पूरे रूट और अलाइनमेंट का प्लान तैयार किया गया है.

By: Preeti Rajput | Published: June 16, 2026 2:17:15 PM IST

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों की बड़ी राहत!
नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों की बड़ी राहत!


Noida Expressway: नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हर रोज लगने वाले जाम को कम करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है. इस प्लान के तहत यमुना नदी के किनारे 8 लेन का एक आधुनिक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई जा रही है. इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर होगी. इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जमीन का एक बड़ा अधिग्रहण तैयार किया जाएगा. जिससे नोएडा और दिल्ली के दूरी कम और आसान हो जाएगी. 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी 

जानकारी के मुताबिक, 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे नोएडा के सेक्टर-94 से होते हुए ग्रेटर नोएडा के चाई-4 सेक्टर तक सीधे जाने वाला है. इस पूरे रूट पर यातायाद की व्यवस्था को तेज और सुचारू बनाए रखने के लिए गोलचक्कर भी बनाए जाएंगे. जिससे गाड़ियां आसानी से आ-जा सकें. इस महत्वपूर्ण परियोजना के रूट (अलाइनमेंट) को लेकर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी तकनीकी मुद्दों और जमीन पर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई.

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NHAI तैयार कर रहा रिपोर्ट 

नोएडा और दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से फिलहाल नोएडा जाने के लिए केवल नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एक ही ऑप्शन है. इस कारण इस रोड पर काफी ज्यादा भीड़ और जाम देखने को मिलता है. इसी कारण सरकार एक वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की तैयारी कर रही है. जिसका पूरा प्लान और रिपोर्ट NHAI द्वारा तैयार की जाएगी. NHAI की सलाहकार कंपनी के प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही इस बड़े प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नोएडा प्राधिकरण को देने वाले हैं. 

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जल्द शुरू होगा योजना पर काम

इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का संभावित रूट नोएडा में यमुना तटबंध के आसपास से होकर गुजरेगा. इसी कारण जमीन की उपलब्धता, सिंचाई विभाग की मंजूरी (NOC) और अन्य तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में यमुना विकास प्राधिकरण के एसीईओ राजेश कुमार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की महाप्रबंधक नियोजन लीनू सहगल और कंचन वर्मा, तथा NHAI के प्रबंधक रजत कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे. इसके अलावा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक निशांत सहगल और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए, ताकि परियोजना को जल्द शुरू किया जा सके. 

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Tags: NHAI Elevated Road ProjectNoida Greater Noida ExpresswayNoida Traffic News
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