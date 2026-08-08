Home > उत्तर प्रदेश > बाथरूम से बाहर आते ही हैवान बन जाता था बाप, बेटी के सामने खड़े होकर करता था… मां ने चुपके से रिकॉर्ड किया ऐसा खौफनाक सच कि पुलिस भी रह गई दंग!

बाथरूम से बाहर आते ही हैवान बन जाता था बाप, बेटी के सामने खड़े होकर करता था… मां ने चुपके से रिकॉर्ड किया ऐसा खौफनाक सच कि पुलिस भी रह गई दंग!

यूपी के नोएड़ा में एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी के सामने निर्वस्त्र होकर बेहद गंदी और आपत्तिजनक हरकतें किया करता था. जब पति की इन काली करतूतों से तंग आकर और अपनी बेटी की सुरक्षा को खतरे में देख मां ने चुपके से उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है.

By: Kajal Jain | Published: August 8, 2026 2:45:13 PM IST

बाथरूम से बाहर आते ही हैवान बन जाता था बाप, बेटी के सामने खड़े होकर करता था... मां ने चुपके से रिकॉर्ड किया ऐसा खौफनाक सच कि पुलिस भी रह गई दंग!
बाथरूम से बाहर आते ही हैवान बन जाता था बाप, बेटी के सामने खड़े होकर करता था... मां ने चुपके से रिकॉर्ड किया ऐसा खौफनाक सच कि पुलिस भी रह गई दंग!


उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा. एक घर के अंदर जो कुछ हुआ, उसने रिश्तों की सारी पवित्रता को तार-तार कर दिया है. यहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के सामने बिना कपड़ों के खड़े होकर गंदी हरकतें करने का गंभीर आरोप लगा है. जब मां को अपने पति की इस घिनौनी करतूत पर शक हुआ, तो उसने अपनी सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए चुपचाप अपने मोबाइल फोन में इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद वह बिना डरे सीधे पुलिस थाने पहुंच गई और पति के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराई. इस खौफनाक घटना ने न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. आइए जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ और पुलिस ने इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाए हैं.

पत्नी को हुआ शक, मोबाइल में कैद किया सबूत

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी को पिछले कुछ समय से अपने पति की हरकतों पर शक हो रहा था. उसे अंदेशा था कि घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. अपनी बेटी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए, महिला ने बिना देर किए उस घिनौनी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने का फैसला किया. जैसे ही उसे पुख्ता सबूत मिला, वह तुरंत वह वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची. उसने पुलिस को पूरी बात बताई और आरोपी पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पत्नी की इस हिम्मत की वजह से पुलिस के पास इस मामले में ठोस डिजिटल सबूत भी आ गया है.

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पुलिस ने POCSO Act के तहत दर्ज किया मामला

चूंकि यह मामला एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस ने इस पर बेहद गंभीरता से एक्शन लिया है. पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) और संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता बरतना बेहद जरूरी होता है, इसलिए पुलिस बहुत ही बारीकी से हर पहलू की जांच कर रही है.अधिकारियों का कहना है कि सभी गंभीर आरोपों, वीडियो सबूत और बयानों की बारीकी से जांच करने के बाद आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डिजिटल सबूतों की हो रही है फॉरेंसिक जांच

पत्नी द्वारा पुलिस को सौंपा गया वह वीडियो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और अहम सबूत माना जा रहा है. पुलिस साइबर और डिजिटल फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स की मदद से इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि वीडियो कितना असली है और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थीं. इसके अलावा, घटनास्थल की जांच और परिवार के अन्य सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

बाल सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश

इस घटना के सामने आने के बाद बाल अधिकार विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चों से जुड़े मामलों में परिवारों को कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए. बिना डरे तुरंत आगे आना चाहिए और समय पर पुलिस को सूचना देनी चाहिए. अगर घर के अंदर बच्चों के प्रति किसी भी तरह का संदिग्ध या गलत व्यवहार नजर आए, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यदि घर में किसी का भी व्यवहार संदिग्ध या बच्चों के प्रति अनुचित लगे, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें और तुरंत पुलिस या बाल संरक्षण एजेंसियों से संपर्क करें. कानून के मुताबिक, ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखना अनिवार्य होता है. इसलिए सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर ऐसी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है कि आरोपी को उसके कुकर्मों की सजा जल्द मिलेगी.

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