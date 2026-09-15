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UP: अगर उस वक्त तेज रफ्तार वाहन गुजरता तो… Noida Elevated Road पर अचानक धंसा 10 फीट हिस्सा; लगा लंबा जाम

Noida Elevated Road: नोएडा की जिस एलिवेटेड रोड पर हर दिन हजारों वाहन फर्राटा भरते हैं, वहां मंगलवार 15 सितंबर 2026 को अचानक ऐसा नजारा सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाले सवाल खड़े कर दिए.

By: Shristi S | Published: September 15, 2026 4:43:41 PM IST

Noida Elevated Road पर अचानक धंसा 10 फीट हिस्सा
Noida Elevated Road पर अचानक धंसा 10 फीट हिस्सा


Noida Elevated Road Collapse: उत्तर प्रदेश के नोएडा की जिस एलिवेटेड रोड पर हर दिन हजारों वाहन फर्राटा भरते हैं, वहां मंगलवार 15 सितंबर 2026 को अचानक ऐसा नजारा सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाले सवाल खड़े कर दिए. सड़क का करीब 10 फीट हिस्सा अचानक धंस गया और देखते ही देखते बीच सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया. गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी, वहां से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं गुजर रहा था. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. 

घटना सेक्टर-61 से सेक्ट-18 के बीच बने एलिवेटेड रोड की बताई जा रही है. सड़क धंसने का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया. हादसे के बाद इस मार्ग पर यातायात रोक दिया गया, जिससे एलिवेटेड रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

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बीच सड़क अचानक बड़ा बड़ा गड्ढा

सड़क के जिस हिस्से में धंसाव हुआ, वहां ऊपर से कंक्रीट की मजबूत सतह नजर आती है, लेकिन उसके नीचे की जमीन के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है. अचानक हुए इस धंसाव ने सड़क की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, सड़क धंसने की वास्तविक वजह क्या है, इसका पता तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल घटना ने व्यस्त एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है. 

ट्रैफिक रोका गया, लगा लंबा जाम

धंसाव की जानकारी मिलते ही मौके पर एहतियाती कदम उठाए गए. प्रभावित हिस्से के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. इसके चलते एलिवेटेड रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. मौके पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने गड्ढे को दुरुस्त करने का काम शुरू किया. फिलहाल प्राथमिकता सड़क को सुरक्षित बनाने और किसी वाहन या राहगीर को खतरे से बचाने की है. 

करोड़ों की सड़क पर उठे सवाल

4.8 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड का हिस्सा अचानक धंसने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क पर इस तरह का धंसाव सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती. लोगों की मांग है कि केवल गड्ढे की मरम्मत करने के बजाय यह भी पता लगाया जाए कि आखिर सड़क के नीचे की जमीन में ऐसी स्थिति क्यों बनी. साथ ही निर्माण सामाग्री ड्रेनेज सिस्टम, बेस स्ट्रक्चर और सड़क की गुणवत्ता की तकनीकी जांच की जाए. 

Tags: Noidauttar pradesh
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