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हनीमून पर पति ने कर दिया कांड, मायके पहुंचते ही बोली- नहीं भूल सकती है वह रात, तलाक दो

Noida Domestic Violence Case: उत्तर प्रदेश के नोएडा में शादी के कुछ समय बाद ही शादीशुदा महिला के साथ उसका पति मारपीट करने लगा. हनीमून के दौरान भी पति ने पत्नी के साथ मारपीट की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: July 1, 2026 3:31:22 PM IST

नोएडा में शादी के बाद ही महिला के साथ मारपीट करने लगा पति
नोएडा में शादी के बाद ही महिला के साथ मारपीट करने लगा पति


UP Crime: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां शादी के कुछ समय बाद ही एक नई-नई शादीशुदा महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के अगले ही दिन से मारपीट और बुरा बर्ताव शुरू हो गया था. हनीमून के दौरान हालात और बिगड़ गए.नोएडा पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

27 साल की पीड़ित महिला सुचरिता साहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने 30 अप्रैल को हरविंदर चौहान से शादी की थी. शादी के बाद दोनों नोएडा में अपने घर में रहने लगे.

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पीड़िता ने क्या कहा?

पुलिस को दिए शिकायत में महिला ने बताया कि शादी के अगले ही दिन से उसके पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी, उसका आरोप है कि पति रोजाना उसे गालियां देता था और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था. शादी के 4 दिनों के बाद 4 मई को जब यह जोड़ा हनीमून के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग गया. महिला का आरोप है कि वहां भी उसके पति का हिंसक व्यवहार जारी रहा. उसका दावा है कि 9 मई को होटल में हुई एक घटना के दौरान उसके पति ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसके दोनों घुटनों, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. उसने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान पति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

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शिकायत के बाद भी पति ने की मारपीट

महिला का कहना है कि जब वे 10 मई को नोएडा लौटे तो उसने पुलिस में शिकायत करने की बात कही. इसके जवाब में पति ने फिर से उसके साथ मारपीट की. शिकायत के मुताबिक उसने महिला का मोबाइल फोन जमीन पर फेंक दिया, पेट में लात मारी और मुक्के व थप्पड़ मारे. इसके अलावा, महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति ने उसे धमकी भी दी खि अगर पुलिस के पात गई तो वह उसे जान से मार देगा.

अपने माता-पिता के घर गई महिला

महिला के अनुसार, इस घटना के बाद उसका पति नोएडा वाला घर छोड़कर दिल्ली में अपने माता-पिता के घर चला गया. इसके बाद उसने 28 मई को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newsUP News
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