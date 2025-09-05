कपड़े उतारकर बनाई वीडियो, बच्चों के सामने दूधवाले ने महिला के साथ की अश्लील हरकत; वीडियो वायरल की दी धमकी

Noida Crime News: नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक दूधवाले ने कुछ ऐसा किया जो सच में चौंकाने वाला है। दरअसल, दिल्ली से सटे नोएडा में बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर दूध पहुंचाने वाले ने बच्चे की मां का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसके पति को शेयर कर दिया। इतना ही नहीं इस दौरान आरोपी दूधवाले ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। हैरान कर देने वाली बात ये है कि, ये शख्स महिला को महीनों से परेशान कर रहा था। पीड़िता ने इस बात की भी जानकारी दी कि आरोपी उसके घर दूध देने आता था। इस घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि यह घटना जुलाई में महिला के ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी गौरव दूध और बाकि घरेलू सामान पहुंचाने का काम करता था। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि गौरव ने उसे दो महीने से ज्यादा समय तक ब्लैकमेल किया। जिसके बाद उसने 2 सितंबर को इसके खिलाफ आवाज उठाई और मामला दर्ज कराया

बनाया अश्लील वीडियो

उसने कथित तौर पर उसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड कीं और अहमदाबाद में काम करने वाले उसके पति को भी शेयर कर दीं। पुलिस के मुताबिक, गौरव 10 जुलाई को महिला के फ्लैट पर आया और उससे बात करने को कहा। एफआईआर में कहा गया है कि घर में घुसते ही उसने चाकू निकाला और उसके सोते हुए बेटे की गर्दन पर रख दिया। महिला ने दावा किया कि गौरव ने विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और तस्वीरें भी लीं।

बच्चों को जान से मारने की धमकी

महिला ने अपने बयान में कहा, “जब मैंने मना किया, तो उसने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि वो मेरी बेटी को नाले में फेंक देगा। उनकी जान के डर से, मैंने उसकी बात मान ली।” इसके बाद गौरव ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो बार-बार उसके फ्लैट पर जाता और उसे पुलिस के पास न जाने की चेतावनी देता। एक बार तो वो रात में उसके चौथी मंजिल वाले फ्लैट की बालकनी पर भी चढ़ गया। और धमकी देने लगा। वहीँ अब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया।

