Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो
Home > उत्तर प्रदेश > Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो

Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो

Noida News: आरोप है कि लड़कियों ने कैब ड्राइवर से यू-टर्न लेने को लेकर बहस की. जिससे ड्राइवर इतना गुस्सा हो गया कि उसने उन्हें गालियां दीं और रॉड से मारने की कोशिश की.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 25, 2025 12:22:48 PM IST

Noida Viral Video
Noida Viral Video

Noida: नोएडा में एक कैब ड्राइवर द्वारा कुछ लड़कियों से गाली-गलौज और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करने वाली लड़कियों से रास्ते में यू-टर्न को लेकर बहस हो गई. इसके बाद ड्राइवर गुस्से में आ गया और गालियां देने लगा. ड्राइवर ने लड़कियों को कार से उतार दिया और कार की डिक्की से डंडा निकालकर लड़कियों पर हमला करने की कोशिश करने लगा.

इंस्टाग्राम युजर ने शेयर किया

ये वीडियो मंगलवार, 23 सितंबर को इंस्टाग्राम पर तशू गुप्ता नाम की यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट में युवती ने लिखा कि उन्होंने बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 128 तक ऊबर कैब बुक किया था. बुकिंग में कार का नंबर UP 16 QT 4732 और ड्राइवर का नाम ब्रजेश था. तशू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वे पांच लड़कियां थीं और रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण उन्होंने ड्राइवर से अंडरपास लेने को कहा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद गुस्से में उसने गालियां देना शुरू कर दिया.

View this post on Instagram

A post shared by Tashu Gupta (Sapna) (@tashugupta15)

पोस्ट में क्या कुछ कहा?

तशू ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस पर ड्राइवर बदतमीजी पर उतर आया. उसने कहा, ‘चुपचाप से बैठी रहो’ फिर वह गाली देने लगा तू कौन है मुझे बताने वाली? तेरी औकात क्या है? तेरे जैसी 10 रखी हैं मेरे पास काम लेने के लिए और मेरी 12-13 गाड़ियां चलती हैं. उसने हमें लगातार गालियां देता रहा. जब मैं कार से बाहर निकल रही थी, तो उसने मुझे धक्का देते हुए कहा, ‘निकल यहां से और पैसे दे.’ हमने मना कर दिया. तब उसने कार पार्क कि बाहर निकला और अपनी कार की डिक्की से हमें मारने के लिए एक सफेद रॉड निकाली. जब हमने उसका वीडियो बनाना शुरू किया तब भी वह गाली-गलौज कर रहा था और फोन छीनने की कोशिश की.

हुआ वीडियो वायरल

वही वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर ऊबर की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कंपनी ने कहा कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है. हम आपकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. कृपया अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डायरेक्ट मैसेज के जरिए शेयर करें. हमारी टीम जल्द आपसे संपर्क करेगी. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा एसीपी प्रवीण कुमार ने भी घटना का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. 

Input: अली खान 

‘मुसलमानों अयोध्या छोड़ो-नहीं बनने देंगे कोई मस्जिद’ विनय कटियार ने ये क्या कह दिया?

Tags: cab drivernoida newsnoida viral videoonline cab safetyuber driver
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो
Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो
Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो
Noida में Uber ड्राइवर ने लड़कियों से की बदतमीज़ी, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, वायरल हुआ वीडियो