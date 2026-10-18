नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर

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सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक कैब चालक तेज रफ्तार में कार चलाता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान दो युवक कार के बोनट पर लटके हुए नजर आते हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. यह घटना नोएडा के सेक्टर-18 की बताई जा रही है और मामला सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से जुड़ा है.
क्या है वायरल वीडियो?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक कार के बोनट पर दो युवक लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि चालक बेतहाशा गाड़ी चलाता नजर आ रहा है. इस दौरान दोनों युवकों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही हैं. हालांकि वे बाल-बाल बच गए.
नोएडा : कैब चालक का कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद करने वालों युवकों को बोनट पर लटकाकर कार चालक भागने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कैब चालक के गुंडई का वीडियो कैमरे में कैद। थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का मामला। @Uppolice @noidapolice https://t.co/4hhnG6DaoI
— Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) October 18, 2026
विवाद के कारण की ऐसी हरकत
बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा कार चालक कैब चलाता है और उसका युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है. यह मामला थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का बताया जा रहा है. फिलहाल घटना को लेकर आगे की जानकारी सामने आने का इंतजार है.
क्या बोले नेटिजंस?
इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि आखिर कब तक इन जैसे बदमाशों की दंबगई चलती रहेगी. दूसरे यूजर ने बताया कि आजकल ये मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक ने अपील की कि उस बदमाश को सजा जरूर मिलनी चाहिए.
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