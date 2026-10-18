नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर

सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक कैब चालक तेज रफ्तार में कार चलाता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान दो युवक कार के बोनट पर लटके हुए नजर आते हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. यह घटना नोएडा के सेक्टर-18 की बताई जा रही है और मामला सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से जुड़ा है.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक कार के बोनट पर दो युवक लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि चालक बेतहाशा गाड़ी चलाता नजर आ रहा है. इस दौरान दोनों युवकों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही हैं. हालांकि वे बाल-बाल बच गए.

विवाद के कारण की ऐसी हरकत

बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा कार चालक कैब चलाता है और उसका युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है. यह मामला थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का बताया जा रहा है. फिलहाल घटना को लेकर आगे की जानकारी सामने आने का इंतजार है.

क्या बोले नेटिजंस?