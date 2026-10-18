Home > उत्तर प्रदेश > नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर

नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर

Noida Viral Video: यूपी के नोएडा के सेक्टर-18 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कैब चालक तेज रफ्तार में कार चलाता दिख रहा है, जबकि दो युवक गाड़ी के बोनट पर लटके हुए नजर आ रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 4:39:44 PM IST

कैब चालक ने बीच सड़क पर दिखाई दबंगई
कैब चालक ने बीच सड़क पर दिखाई दबंगई


सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक कैब चालक तेज रफ्तार में कार चलाता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान दो युवक कार के बोनट पर लटके हुए नजर आते हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. यह घटना नोएडा के सेक्टर-18 की बताई जा रही है और मामला सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक कार के बोनट पर दो युवक लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि चालक बेतहाशा गाड़ी चलाता नजर आ रहा है. इस दौरान दोनों युवकों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही हैं. हालांकि वे बाल-बाल बच गए.



विवाद के कारण की ऐसी हरकत

बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा कार चालक कैब चलाता है और उसका युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है. यह मामला थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का बताया जा रहा है. फिलहाल घटना को लेकर आगे की जानकारी सामने आने का इंतजार है.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि आखिर कब तक इन जैसे बदमाशों की दंबगई चलती रहेगी. दूसरे यूजर ने बताया कि आजकल ये मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक ने अपील की कि उस बदमाश को सजा जरूर मिलनी चाहिए. 

Tags: Noida Cab Drivernoida newsnoida viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026
नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर
नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर
नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर
नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर
नोएडा में कैब चालक की दबंगई! बोनट पर 2 युवकों को लटकाकर गाड़ी दौड़ाता रहा ड्राइवर; हैरान कर देगा मंजर