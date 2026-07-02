दार्जिलिंग में दिया धक्का, पेट पर मारी लात और मुक्के; सोनम या सिया नहीं इस बार हनीमून पर ले जाकर पति ने दिखाई हैवानियत

Honeymoon assault case: दार्जिलिंग से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप सोनम और सिया को भुला देंगे. दरअसल, नोएडा की एक 27 साल की महिला ने अपने पति पर शादी के अगले दिन से ही मारपीट करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि सिक्किम और दार्जिलिंग में हनीमून के दौरान भी यह दुर्व्यवहार जारी रहा. पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार, सुचरिता साहा ने 30 अप्रैल को हरविंदर चौहान से शादी की थी. शादी के बाद, यह जोड़ा नोएडा में महिला के घर पर रहने लगा, जहाँ पति भी आकर रहने लगा था. महिला का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद ही हिंसा शुरू हो गई थी.

दार्जिलिंग में दिया धक्का

रिपोर्ट के मुताबिक, सुचरिता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि शादी के अगले दिन से ही उसका पति रोज़ाना उसके साथ मारपीट करता था और गाली-गलौज करता था. यह जोड़ा 4 मई को हनीमून के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग गया था. हालाँकि, महिला का आरोप है कि यात्रा के दौरान भी दुर्व्यवहार जारी रहा. उसने दावा किया कि 9 मई को उसके पति ने उसे एक होटल की सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसके घुटनों, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. उसने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी. 10 मई को नोएडा लौटने के बाद, महिला ने अपने पति से कहा कि वो पुलिस के पास जाना चाहती है.

पेट पर मारी लात और मुक्के

पति ने कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया, उसके पेट में लात मारी, मुक्के और थप्पड़ मारे, और फिर से धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को मामले की सूचना दी तो वह उसे जान से मार देगा. उसने आगे आरोप लगाया कि घटना के बाद, उसका पति घर छोड़कर दिल्ली में अपने माता-पिता के घर चला गया. महिला ने 28 मई को FIR दर्ज कराई. उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच चल रही है और सभी आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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