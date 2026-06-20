नोएडा एयरपोर्ट पर पार्किंग नियम तय: 7 मिनट फ्री, फिर शुरू होगी फीस वसूली

Noida Airport Parking fees: 15 जून से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है. अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग फीस शुरू कर दी है. एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि इस नियम से टर्मिनल के सामने लगने वाले जाम को कम किया जा सकेगा और सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सकेगा.

क्या है पार्किंग का नया नियम?

एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से पार्किंग के लिए नई सुविधा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि एयरपोर्ट परिसर में आने वाले वाहनों के लिए शुरुआती 7 मिनट तक पार्किंग की मुफ्त सुविधा दी जाएगी. इस दौरान यात्रियों को आसानी से पिक-अप या ड्रॉप किया जा सकेगा. हालांकि अगर कोई वाहन 7 मिनट से ज्यादा देर तक रुकता है, तो उन्हें इसके लिए फीस देनी होगी.

कितनी लगेगी पार्किंग फीस?

जानकारी के अनुसार, निजी कारों को 7 मिनट के बाद 2 घंटे तक की पार्किंग के लिए 150 रुपये देने होंगे. वहीं कमर्शियल वाहनों और कैब चालकों को 2 घंटे तक 250 रुपये देने होंगे. अगर किसी को दो घंटे से ज्यादा का समय लगता है, तो अतिरिक्त समय के लिए प्रति घंटे 50 रुपये से 100 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. इसके अलावा कमर्शियल बसों और अन्य भारी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क 400 से 500 रुपये रखा गया है. अगर कोई पूरे दिन के लिए अपना निजी वाहन पार्क करता है, तो उसे 600 रुपये देने होंगे.

कैसे कर सकते हैं भुगतान?

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने डिजिटल पेमेंट, फास्टैग और कैश तीनों तरीकों से पेमेंट करने की सहूलियत दी है. एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्लान बनाकर एयरपोर्ट पहुंचें और फालतू पार्किंग फीस देने से बचें. यात्रियों के ऐसा करने से टर्मिनल क्षेत्र में भीड़ नहीं होगा और जाम नहीं लगेगा.