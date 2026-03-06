Home > उत्तर प्रदेश > नोएडा एयरपोर्ट के लिए खुशखबरी, टेकऑफ के लिए तैयार फ्लाइट्स; कब से शुरु होगी उड़ान?

नोएडा एयरपोर्ट के लिए खुशखबरी, टेकऑफ के लिए तैयार फ्लाइट्स; कब से शुरु होगी उड़ान?

Noida Airport: उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही विमान टेकऑफ करेंगे. एयरपोर्ट को DGCA से एयरोड्रम लाइसेंस मिल गया है. आइए जानते हैं कब से शुरु होंगी उड़ाने?

By: Preeti Rajput | Published: March 6, 2026 10:12:34 PM IST

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही विमान टेकऑफ करेंगे.
उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही विमान टेकऑफ करेंगे.


Noida International Airport Get DGCA Approval: उत्तर प्रदेश के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अब यह एयरपोर्ट घरेलू व विदेशी उड़ानों के संचालन के लिए तैयार हो गया है.ड़ानों के संचालन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरोड्रम लाइसेंस दे दिया है. DGCA का लाइसेंस मिलने के बाद अब एयरपोर्ट का उद्घाटन अब जल्द होगा. जानकारी के मुताबिक,  PM नरेंद्र मोदी नवरात्रि में इस एयरपोर्ट का शुभारंभ कर सकते हैं. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एयरोड्रम लाइसेंस का मिलना बताता है कि यह एयरपोर्ट नियामक द्वारा निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानकों पूरा करता है.

एयरपोर्ट पर खास सुविधाएं

सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि इस एयरपोर्ट को सभी मौसमों में संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है. इसमें 10/28 दिशा वाला 3,900X45 मीटर का रनवे भी मौजूद है, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम से पूरी तरह लैस है. इसी कारण एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन 24X7 पूरी तरह से संभव है. यहां 24 कोड C और 2 कोड D/F विमानों के लिए पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया है. बता दें कि, यह  बोइंग 777-300ER जैसे बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम है.

कब से शुरु होगा संचालन?

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मालवाहक एवं घरेलू उड़ानें 45 दिनों के भीतर शुरु हो सकती है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल ऑफिसर और YEIDA के ACEO शैलेंद्र भाटिया ने अपने बयान में बताया कि लाइसेंस शुक्रवार को DGCA ने जारी किया है. लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन  की तैयारियां शुरु की जा चुकी है. 45 दिन बाद 20 अप्रैल तक यहां विमानों का शुरु किया जा सकता है. यहां से  इंडिगो, आकाश और एयर इंडिया एक्सप्रेस पैसेंजर फ्लाइट शुरु की जाएंगी. 

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की खासियत 

  • आधुनिक तकनीकि और मजबूत कनेक्टिविटी.
  • एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट.
  • एयरपोर्ट पर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी.
  • यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा.
  • एयरपोर्ट पर डिजिटल-फर्स्ट और पेपरलेस व्यवस्था.
  • बायोमेट्रिक चेक-इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग की व्यवस्था.

Tags: dgcaJewar AirportNoida International Airportuttar pradesh
