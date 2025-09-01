UP में आज से फॉलो करना होगा ये रूल, वरना सफर करना होगा मुश्किल; जानिए क्या है CM Yogi के नए नियम

CM Yogi: यूपी में आज से एक ऐसा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके बाद काफी कुछ बदलने वाला है। दरअसल, योगी सरकार एक सितंबर यानी आज से पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका नेतृत्व हर ज़िले के ज़िलाधिकारी करेंगे और ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान पर नजर रखेंगे। इस अभियान का नाम हेलमेट नहीं, तो ईंधन नहीं है। जिसके चलते अगले 30 दिनों तक दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन मिलेगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा। वहीँ इसे लेकर सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया गया है।

जानिए अभियान का उद्देश्य

आपको बता दें, राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान सभी 75 जिलों में चलाया गया है। हर जिले में इसका नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे। इतना ही नहीं अभियान को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके चलते पुलिस, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे। वहीँ अभियान का असल उद्देश्य यह है कि आम नागरिक कानून के प्रति ज़िम्मेदारी दिखाएँ और बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाएं।

UP Heavy Rain Alert: सावधान! UP में होगी गरज चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में बिजली गिरने का खतरा

मिल सकती है सजा

वहीँ बताया जा रहा है कि, यह फैसला पूरी तरह से कानून के मुताबिक है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना काफी जरूरी है। धारा 194डी में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों से हेलमेट के अनुपालन को प्राथमिकता देने को कहा है। सरकार का कहना है कि इसी निर्देश को लागू करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह