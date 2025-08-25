Home > उत्तर प्रदेश > Nikki Murder Case : दहेज नहीं खूबसूरत बनाने वाली इस चीज की वजह से ली निक्की की जान, खुलासे के बाद पुलिस का भी ठनका माथा

Nikki Murder Case : निक्की की मौत मामले में कसना पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमे निक्की का पति विपिन भाटी , देवर रोहित भाटी और सास दया शामिल है। इस घटना का चौथा आरोपी निक्की का ससुर सत्यवीर सिंह भाटी अभी फरार चल रहे हैं।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 25, 2025 12:12:58 IST

जावेद हुसैन की रिपोर्ट, Nikki Murder Case : निक्की की मौत मामले में कसना पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमे निक्की का पति विपिन भाटी , देवर रोहित भाटी और सास दया शामिल है। इस घटना का चौथा आरोपी निक्की का ससुर सत्यवीर सिंह भाटी अभी फरार चल रहे हैं। जिसे लेकर नोएडा पुलिस लगातार ताबिश डाल रही है। इस पूरी घटना को लेकर आरोपियों की जांच के लिए पुलिस ने 8 से ज्यादा टीमे बना कर आरोपी की तलाश को लेकर जांच कर रही है।

निक्की परिजनोे ने लगाए आरोप

जहां एक तरफ निक्की के घर वाले विपिन के घरवालों पर आरोप लगाया है कि दहेज गाड़ी के लालच में मेरी बेटी को मारा है वही दूसरी तरफ विपिन के करीबियों ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए दावा किया कि निक्की ने खुद को जलाया है , जिसमें उसकी बहन कंचन शामिल है हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वही विपिन के करीबियों ने दावा किया कि विपिन या उसके परिवार वालों ने निक्की को नहीं जलाया है बल्कि निक्की खुद आग लगाई है जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल है। विपिन के करीबियों ने कासना थाने पर इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखते हुए बताया कि हमारे समाज में बहू बेटियों का इस तरह इंस्ट्राग्राम पर वीडियो बनाना ,अच्छा नहीं लगता क्योंकि न जाने कौन कौन देखता है,क्या क्या टिप्पणी की जाती है।

पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी

निक्की का परिवार चाहता था कि ब्यूटी पार्लर भी खुले पर विपिन का परिवार नहीं चाहता था कि ब्यूटी पार्लर खुले और वह नाचते हुए या कोई भी वीडियो बनाए। हां मारपीट होता था ,लेकिन उसने शराब छोड़ दी थी। ये आग विपिन के घरवालों ने नहीं लगाई है। पुलिस इस घटना को लेकर घटना वाली जगह से फॉरेंसिक जांच और क्राइम टीम की मदद से सैंपल  कलेक्ट कर लिया है। जो जांच का एक हिस्सा है। इस पूरी घटना को लेकर निक्की की बहन कंचन शिकायतकर्ता है जिसने अपने पति,निक्की के पति विपिन ,सास दया और ससुर सत्यवीर सिंह भाटी को नामजद अभियुक्त बनाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

