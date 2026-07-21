Home > उत्तर प्रदेश > शादी के चंद दिनों बाद पत्नी को शहर लेकर पहुंचा पति, तभी युवती ने प्रेमी संग किया ऐसा कांड; कि दहला ससुराल

शादी के चंद दिनों बाद पत्नी को शहर लेकर पहुंचा पति, तभी युवती ने प्रेमी संग किया ऐसा कांड; कि दहला ससुराल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां युवती शादी के चंद दिनों बाद ही अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई. इतना ही नहीं वह अपने साथ नकद और जेवर भी ले गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 21, 2026 3:10:14 PM IST

शादी के कुछ महीने बाद प्रेमी संग फरार हुई पत्नी
शादी के कुछ महीने बाद प्रेमी संग फरार हुई पत्नी


यूपी के कौशांबी जिले से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां मात्र दो महीने पहले युवती की शादी हुई थी. लेकिन जैसे ही पति उसे शहर ले गया वह मौका पाकर अपने प्रेमी संग घर से फरार हो गई. साथ ही पत्नी घर में रखी नकदी और जेवर लेकर भी भाग गई. ऐसा आरोप उसके पति ने लगाया है. चलिए जानते हैं पूरा मामला. 

कहां का है मामला?

यह पूरा मामला कौशांबी जिला के सैनी थाना क्षेत्र के गरई गांव का है. यहां रहने वाले राहुल कुमार की शादी 26 अप्रैल 2026 को मटियारा मीठेपुर सयारा गांव की रहने वाली अंजली के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद नव दंपत्ति करीब दो सप्ताह तक गांव में रहे. फिर बाद में युवक अपनी पत्नी को लेकर ग्रेटर नोएडा चला गया, जहां वह काम करता है. इसके बाद एक दिन जब युवक ऑफिस गया, तो उसकी पत्नी अपनी प्रेमी संग फरार हो गई. इतना ही नहीं वह घर से नकद रुपये और गहने भी ले गई. ये आरोप युवती ने पति ने लगाया है. 

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जान से मारने का लगाया आरोप

पति का आरोप है कि 15 जुलाई की सुबह वह काम पर गया था।.इसी दौरान उसकी पत्नी घर में रखे 22 हजार रुपये नकद, चांदी की पायल, अंगूठी और सोने का लॉकेट लेकर कथित तौर पर अंशु पटेल नाम के युवक के साथ चली गई.पीड़ित युवक ने कहा कि जब उसने अपनी पत्नी को कई बार फोन लगाकर उसे वापस आने के लिए कहा, तो पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया था. राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के प्रेमी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है. और कहा कि उसकी पत्नी अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि आरोपी ने उससे शादी कर ली है. 

क्या हुई कार्रवाई?

इस मामले को लेकर सैनी थाना पुलिस के थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडे ने बताया कि पीड़ित युवक की ओर से तहरीर दी गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. उनका कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

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Tags: UP Crime NewsUP News
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